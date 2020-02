Von Anette Hülsmeier

Wurden für ihre Treue zum Verein geehrt: Claudia Radtke (von links), Diana Hußmann, Laura Becker, Dirk Oermann, Lara Radtke, Christel Wischmeier, Mareike Struckmeyer und Frank Bönker. Foto: Anette Hülsmeier

Gemeinsame Unternehmungen und immer mehr junge Leute in den Reihen, das zeichne den Verein aus. Ohne die Unterstützung jedes Einzelnen seien die vielen Termine des 266 Mitglieder zählenden Vereins nicht möglich. Das ging aus dem Jahresbericht 2019 hervor. Bei der nachfolgenden Vorstandswahl fungierte Bürgermeister Bernd Rührup als Wahlleiter und konnte Frank Bönker zur Wiederwahl als Vorsitzenden gratulieren. Seine Stellvertreterin ist Mareike Struckmeyer. Claudia Radtke bleibt als Geschäftsführerin im Amt und Frederik Lückemeier als Kassierer. Für die Kommunikation zwischen dem hauptamtlichen Dirigenten und dem Orchester ist Daniel Struckmeyer zuständig und Manfred Becker bleibt dem Verein als Instrumentenwart erhalten. Siegfried Struckmeier wurde als Notenwart bestätigt. Klaus Freese, Holger Bohlmann und Dennis Büker sind die Beisitzer. Als neue Kassenprüfer sind künftig Ulrike Büker und Leon Schmitz im Einsatz.

Zudem nahm Mareike Struckmeyer folgende Ehrungen vor: Ein Vierteljahrhundert sind Andrea Albers-Viets, Laura Becker und Dirk Oermann dem Verein treu. Für zehnjährige aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden Lara Radtke, Christel Wischmeier, Diana Hußmann, Hermann Döpke und Michael Hergt. Während der Veranstaltung verabschiedeten die Mitglieder auch noch eine neue Satzung.

Termine für 2020

Im Jahr 2020 gibt es für den Verein wieder viel zu tun: Die Kapelle spielt am Freitag, 14. Februar, bei den „Play Off’s“ des Herforder Eishockeyvereins. Einen Tag später sind die Mitglieder zu einer Wanderung vom Bürger-Schützenzug die „Turmkanonen“ eingeladen.

Am 26. April ist die Gruppe beim Frühschoppen auf der Freilichtbühne Kahle-Wart zu hören und am 30. Mai beim Schützenfest in Belm. Vom 5. bis 7. Juni geht es zum Bürger-Schützenfest nach Lübbecke und marschiert wird mit den „Turmkanonen“. Am 26. Juni ist die Kapelle beim „Beach Soccer“ in Oberbauerschaft dabei. Bei den „Kahle-Wart-Spielen“ musiziert die Dorfkapelle vom 27. Juni bis zum 30. August. Am 28. Juni wird am „Mühlentag“ an der Rossmühle gespielt und am 13. Juli beim Schützenfest in Drohne. Am 25. Juli unterstützen die Musiker den Festumzug in Spradow.

Als herausragendes Ereignis steht die Teilnahme der Musiker an der 57. Europeade in Klaipeda vom 4. bis 11. August auf dem Programm. „Bierbrunnenfest“ heißt es am 16. August in Lübbecke. Ein „Dart-Turnier“ steht am 12. September an und am 19. und 20. September wird beim Oberbauerschafter „Erntefest“ gespielt.

Am 26. September ist dann wieder „Oktoberfest“ und am 4. Oktober „Hoffest“ anlässlich des 25-jährigen Jubiläums bei Hof Oevermann. Am 11. Oktober wird beim Geflügelfest in Tengern und am 18. Oktober im eigenen Dorf musiziert. Die Kirchenkonzerte finden am 27. und 28. November in der Oberbauerschafter Kirche statt und die Nikolausfeier ist am 6. Dezember. Für den 13. Dezember steht die Weihnachtsfeier an. Diverse Geburtstagsständchen gibt es ebenfalls und zwei Hochzeiten von Vereinsmitgliedern werden musikalisch begleitet.