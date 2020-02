Hüllhorst (WB). Auf einer sehr gut besuchten Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Holsen ist es am vergangenen Freitag zu einem Generationenwechsel im Vorstand gekommen. Agnes Gärtner, die den Ortsverein bisher als Vorsitzende leitete, übergab ihren Posten an den 39-jährigen Thomas Bohnenkamp.

Dieser war bereits seit 2016 als Schriftführer im Vorstand vertreten und konnte sich dadurch in den vergangenen vier Jahren ein Bild von den Aufgaben des Vorsitzenden machen. Mit 34 gültigen Stimmen wurde Bohnenkamp einstimmig durch den Ortsverein zum neuen Vorsitzenden gewählt.

„Viele unterschätzen den Aufwand, den ein solcher Posten mit sich bringt, aber ich freue mich sehr auf die kommenden Aufgaben und vor allem auch über das Vertrauen, das mir durch die Wahl entgegengebracht wird“, sagte Bohnenkamp nach seiner Ernennung. Neben der Fortführung beliebter Veranstaltungen wie dem jährlichen Handtaschen- und Stiefelwerfen, einem Dämmerschoppen, Radtouren und vielem mehr sieht er seine größte Herausforderung in der Gewinnung neuer Mitglieder. „Die Menschen sind heutzutage einfach politikverdrossen und sehen keinen Sinn in der Parteizugehörigkeit. Dabei kann man gerade in kleinen Gemeinden vor Ort sehr viel bewegen und erreichen. Das müssen wir den Leuten wieder näher bringen“, so Bohnenkamp.

Gemeindefinanzen positiv entwickelt

Außerdem in den Vorstand gewählt wurden: Peter Wiegmann als stellvertretender Vorsitzender, Agnes Gärtner als Schriftführerin, Karl-Friedrich Lange als stellvertretender Schriftführer, Roland Kirchhoff als Kassierer, Nadine Kirchhoff als stellvertretende Kassiererin und Sarah Nottbusch als Mitgliederbeauftragte. Als Beisitzer gewählt wurden: Hans Hamel, Karl Hoffmeister, Manfred Koller, Martina Wiegmann, Wilfried Fischgrabe und Ingo Engemann. Als Delegierte für den Kreisparteitag wurden Thomas Bohnenkamp, Peter Wiegmann, Roland Kirchhoff und Nadine Kirchhoff gewählt.

Außer den Wahlen gab es auch Vorträge von geladenen Vertretern der SPD. Neben dem Landtagsabgeordneten Ernst-Wilhelm Rahe, der von aktuellen Themen aus dem Landtag berichtete, nahmen auch der Kreistagsabgeordnete Reinhard Wandtke, Bürgermeister Bernd Rührup, der SPD-Gemeindeverbandsvorsitzende Niklas Krusberski, Ortsvorsteher Hans Hamel und SPD-Fraktionsvorsitzender Frank Picker Stellung zu aktuellen Themen. Letzterer wies in seiner Rede noch einmal auf die positive Entwicklung der Gemeindefinanzen hin, die vor kurzem vom Gemeindeprüfungsausschuss bestätigt wurde und der SPD in Hüllhorst dadurch bescheinigt habe, dass der durch SPD und Grüne eingeschlagene Kurs der richtige gewesen sei. Im Anschluss an den offiziellen Teil gab es ein Stippgrütze-Essen.