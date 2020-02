Hüllhorst-Oberbauerschaft (WB/kk). Das Interesse an „ihrem“ Ort ist groß, das hat die Resonanz auf die Jahreshauptversammlung der Dorfgemeinschaft Oberbauerschaft am Dienstagabend gezeigt.

Vorsitzender Günter Obermeier zog ein positives Resümee des vergangenen Jahres: „Alles in allem ein Superjahr.“ Die Teilnahme an den Wettbewerben habe die Dorfgemeinschaft sehr erfolgreich abgeschlossen. Außerdem erinnerte Obermeier an den Abschluss des Glasfaserausbaus mit einer zünftigen Fete und die Dorf-App, die auf große Resonanz stoße. Und noch mehr konnte erreicht werden: Die Rettungspunkte wurden nach drei Jahren Planung „durch den Einsatz von aktiven Mitgliedern installiert“, zudem hat die Dorfgemeinschaft eine erfolgreiche Chronikgruppe und bereits das zehnte Firmengespräch wurde geführt. Auch zum Ende des Jahres zeigten sich die Mitglieder nicht müde. Obermeier: „Dank der Paten und Sponsoren wurden die Weihnachtssterne angeschafft und ferner die 34. Nikolausfeier organisiert.“

Seniorenwohnanlage bleibt ein Problem

Ein Umstand jedoch trübt die sonst makellose Jahresbilanz – die Insolvenz des Investors, der eine altengerechte Wohnanlage in Oberbauerschaft bauen wollte (wir berichteten). „Wir hoffen, dass sich dort noch etwas tut. Zurzeit sieht es nicht danach aus“, sagte Obermeier.

Nicht zuletzt der Vortrag über die Schulen stieß auf großes Interesse und sorgte für ein volles Gemeindehaus. Foto: Martin Nobbe Nicht zuletzt der Vortrag über die Schulen stieß auf großes Interesse und sorgte für ein volles Gemeindehaus. Foto: Martin Nobbe

Beim Projekt „Oberbauerschaft 2020“ gingen der Dorfgemeinschaft langsam die Ideen aus, so der Vorsitzende. „Wir haben mit unterschiedlichen Personen zusammengesessen. Grundsätzlich steht die Parität als Betreiber der Demenzgruppe und einer eventuellen Tagespflege zur Verfügung.“ Bei den Investoren ergäben sich zwei Probleme: 1. Es hätten sich sowohl zu wenige potenzielle Mieter als auch zu wenige Kaufinteressenten für Eigentumswohnungen beworben, 2. Die Investoren würden in Oberbauerschaft, „auf dem platten Land“, trotz geringerer Grundstückskosten gegenüber dem städtischen Bereich keine kostendeckende Miete erzielen. Dementsprechend gingen Investoren in die Städte.

Wenn es wirklich Wille der Politik sei, dass die Quartiersfrage für ältere, meist alleinstehende Personen auch im ländlichen Raum gelöst werden solle, „dann brauchen wir eine andere Förderung“, betonte der Vorsitzende. Andernfalls werde man den älteren Bürgern vor Ort keine Lösung anbieten können.

Flüchtlingssituation ist gut

Die Integration der Flüchtlinge funktioniert nach Auskunft von Günter Obermeier nach wie vor gut. Haupt- und Ehrenamt arbeiteten professionell zusammen. Von den 36 männlichen Einzelpersonen (Vorjahr: 55) in der Unterkunft am Ahornweg seien 30 in Arbeit oder Ausbildung, zwei seien krank und drei Personen in Sprach- oder Integrationskursen. Eine Person sei nicht anerkannt, erledige zusammen mit dem Hausmeister aber ehrenamtliche Arbeit.

Vortrag zum Grundschulkonzept gehalten

Fast bis zum letzten Platz war der Saal im Gemeindehaus besetzt, als der Referent des Abends, Hermann-Josef Thoben, ans Rednerpult trat. Der Titel seines Vortrags: „Um unseren Schulen eine gute Zukunft zu sichern, braucht es ein ganzes Dorf“. Der Vorsitzende der Akademie für die ländlichen Räume Schleswig-Holstein habe ähnliche Prozesse wie die derzeitige Grundschuldebatte in der Gemeinde geleitet, sagte Günter Obermeier, der den Vortrag im Gespräch mit dieser Zeitung als sehr sachlich und fundiert bezeichnete.

Hermann-Josef Thoben hielt einen Vortrag über „gute Zukunft für Schulen“. Foto: Martin Nobbe Hermann-Josef Thoben hielt einen Vortrag über „gute Zukunft für Schulen“. Foto: Martin Nobbe

Es habe ihn überrascht, dass Thoben beispielsweise die Personenstärke (56) der Grundschulkommission in Hüllhorst kritisiert habe. Die Empfehlung des Referenten: Eine Gruppe von maximal 15 Personen stellt die Kommission, die so früh wie möglich in die Öffentlichkeit geht und mit deren Beteiligung ein Ergebnis entwickelt. „Das ist alles ein bisschen intransparent in Hüllhorst“, meinte Obermeier, der auch die Kategoriengewichtung ansprach. Nach Rücklauf der Bewertungsbögen waren das Gemeindeleben und die Wirtschaftlichkeit/Kosten nur zu jeweils 15 Prozent von der Kommission als wichtig erachtet worden, die pädagogischen Aspekte hingegen, also Rahmenbedingungen (Schulentwicklung), interne Schulentwicklung sowie Offener Ganztag/Betreuung, zu insgesamt 70 Prozent. Obermeier: „Schule ist mehr als ein pädagogischer Ort.“ Sie sei auch Ort für Kultur. Hier nannte der Vorsitzende zudem die Jugendtheatergruppe der Kahle-Wart-Bühne.

Dorf soll nicht als Verlierer aus der Debatte herausgehen

Nach dem Referat habe es viele Fragen gegeben und es seien mitunter große Befürchtungen geäußert worden, dass die Schule im jeweiligen Ortsteil verloren gehe. Eine Befragung unter den etwa 120 Anwesenden, ob man für oder gegen nur noch eine Grundschule für alle sei, sei überdeutlich ausgefallen, so Obermeier. Lediglich eine Person habe sich für die zen-trale Schule ausgesprochen.

Nicht zuletzt die Menschen in Ahlsen und Büttendorf, also in den kleineren Orten, hätten Bedenken. Insbesondere in Büttendorf gebe es Sorgen, was bei einer Schulschließung aus dem Gebäude werde, da dort bekanntermaßen der Dorfgemeinschaftsraum integriert sei. Wichtig ist nach Einschätzung Obermeiers, „dass kein Dorf als Verlierer aus dem Ganzen rausgeht“. So habe Holsen auch ohne Grundschule mit der Musikschule eine pädagogische Einrichtung. Eine „unendliche Geschichte“ dürfe die Grundschuldebatte nicht werden, sagte Obermeier. „Das würde dann nur Nachteile bringen und sich negativ auf die Anmeldezahlen speziell in den kleineren Ortsteilen auswirken.“

Der einstimmig wiedergewählte Beirat

Frank Bönker (Dorfkapelle)Dieter Brinkmann (Sportschützen) Malte Gerling (Gewerbetreibende) Jürgen Hahn (Heimatverein) Yvonne Kruse (Förderverein Grundschule) Michael Kasche (Freiwillige Feuerwehr) Stefan Schläger (Rassegeflügelzuchtverein) Jürgen Kuhlmann (Sportverein Blau-Weiß)

Axel Matthäus (Reiterverein Herzog-Wittekind) Ernst-August Oermann (Gemischter Chor) Annette Ostermeier (Landfrauen/Posaunenchor) Helmut Ostermeier (Landwirtschaftlicher Ortsverein) Claudia Radtke (Arche) Rudolf Schläger (Automobilclub) August Steinmeier (Sozialverband) Sabine Walz (Grundschule)