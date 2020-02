Hüllhorst-Tengern (WB). „Die Zukunft für den Vereinssport in Tengern ist langfristig gesichert!“ Das war die Topnachricht von Ratsmitglied Hartmut Dehne und Bürgermeister Bernd Rührup bei der Jahreshauptversammlung des SPD- Ortsvereins Tengern-Bröderhausen. Der Rat hatte am 11. Dezember dem Erwerb des Grundstückes mit den Sportanlagen in Tengern einstimmig zugestimmt.

Der Gemeinde sei es nach langen Verhandlungen gelungen, das Sportgelände zu kaufen, so Rührup. Damit sei die Zukunft des Vereinssports in Tengern gesichert. Bei den anschließenden Vorstandswahlen wurde das Team von Ulrich Asmus einstimmig im Amt bestätigt.

Bevor es jedoch zum gemütlichen Teil des Abends überging, standen Berichte auf der Tagesordnung. Ortsvereinsvorsitzender Ulrich Asmus, der dieses Amt nun im 25. Jahr inne hat, freute sich wie seine Genossen über die erfreuliche Botschaft. Auch der Vorsitzende des TuS Tengern Heinz-Dieter Held war begeistert: „Für uns ist das eine Erleichterung für die Zukunft. Immerhin sind hiervon drei Vereine betroffen.“

Zu den „Sparpaketen“ gehörten auch Bau- und Sanierungsmaßnahmen

Für den SPD-Fraktionsvorsitzenden Frank Picker standen 2019 vor allem die Themen Gemeindehaushalt, die Planungen und Diskussionen über die Grundschulen und ein Dorfgemeinschaftshaus in Büttendorf sowie der Klimanotstand im Vordergrund. „Im Klartext: SPD und Grüne haben im September ein Konzept für alle Dorfgemeinschaftshäuser auf den Weg gebracht, das im Dezember im Rat beschlossen wurde“, sagte Picker. Was die Straßenbeleuchtung in Hüllhorst anginge, so habe auch hier die SPD einen Antrag gestellt, bis zum Jahr 2026 alle Leuchten in der Gemeinde auf die sparsame Variante mit LED umzustellen.

Zu den „Sparpaketen“ gehörten auch Bau- und Sanierungsmaßnahmen, die Rot-Grün mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 auf den Weg gebracht haben: zum Beispiel der Fußweg auf der Höchte (Baubeginn in diesem Frühjahr), die WC-Anlagen an der Gesamtschule und die Duschen in der Sporthalle dort. Picker: „Das alles sind Maßnahmen, die mit einer Steuersenkung nicht zu leisten sind – wie es die CDU, FDP und UHU fordern – sondern Investitionen, um unsere Gemeinde immer weiter in Schuss zu bringen.“ Vor allem freute es die Anwesenden, dass ein Haushalts-Plus in der Gemeindekasse zu verzeichnen sei. „Wir haben sogar massiv Schulden abgebaut und überdies begonnen, die Ausgleichsrücklagen – also das gemeindeeigene Sparbuch – wieder aufzufüllen“, merkte Picker an.

Dem Hochwasserschutz gelte nach wie vor besondere Aufmerksamkeit

Weitere Themen ergänzte Bürgermeister Bernd Rührup: „die Sicherung der Strom- und Gasversorgung auf 20 Jahre, der kontinuierliche Internetausbau, die langfristigen Friedhofsplanungen und -regelungen und ein strategisch gutes Verkehrskonzept“. Ebenso dem Hochwasserschutz gelte nach wie vor besondere Aufmerksamkeit. Und bald werde es auch den ersten Spatenstich zum neuen Wertstoffhof geben, sagte das Gemeindeoberhaupt.

Kreistagsmitglied Reinhard Wandtke beschrieb den Ausbau der Kinder- und Jugendarbeit – mit dem Ziel, bedarfsgerechte Plätze vorzuhalten. Bisher seien ein Drittel der unter Dreijährigen angemeldet worden. In Hüllhorst seien bislang alle Bedarfe gedeckt, doch ab dem 1. August 2020 könnte dies schwieriger werden, so Wandtke. „Wir sprechen mit Jugendamt, Verwaltung und den einzelnen Trägern über geeignete längerfristige Lösungen.“