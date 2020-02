Hüllhorst (WB). Was die Unabhängige Hüllhorster Union (UHU) bereits angekündigt hatte, ist nun in die Tat umgesetzt worden. Die bereits bestehende UHU-Fraktion im Gemeinderat hat zusammen mit den Freien Wählern Hüllhorst die Freie Wählergemeinschaft UHu (FWG UHu) gegründet und geht zur Hüllhorster Kommunalwahl 2020 an den Start.