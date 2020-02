Hüllhorst-Schnathorst (WB). In den vergangenen zwei Wochen sei das Schnathorster Sportgelände am Rasenplatz wiederholt von Randalierern heimgesucht worden, sagt Michael Ruschmeier vom SV Schnathorst. „Nachdem schon vor einem Vierteljahr am Kabinentrakt einige Fensterscheiben eingeschlagen wurden, wonach Polizei und Spurensicherung den Tatort analysierten, da der oder die Täter bei dem Gewaltakt viel Blut verloren hatten, wurde vor zwei Wochen der Geräteschuppen erheblich beschädigt.“ Die Fensterscheiben seien zerstört und die Gerätschaften beschädigt worden.

Am Mittwoch wurde nach Angaben des Vereins erneut eine Scheibe des Kabinentraktes eingeschlagen – mit der Bank einer Festzeltgarnitur. Der Vorstand der Fußballabteilung benachrichtigte wiederholt das Ordnungsamt der Gemeinde und erstattete Anzeige gegen Unbekannt.

„Diese blinde Zerstörungswut macht sprachlos und ist durch nichts zu tolerieren. Die permanenten Zerstörungen von Inventar sowohl am Rasenplatz als auch unten am Ascheplatz müssen dringend sanktioniert werden. Besonders bedenklich stimmt, wenn diese Personen auch noch Scherben auf dem Minispielfeld hinterlassen, auf dem Kinder und Jugendliche trainieren und in der Freizeit kicken", so der Vereinsvorstand, der die Öffentlichkeit und Anwohner um Hinweise bittet.