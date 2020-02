Von Kathrin Kröger

Der Opener „Nutbush City Limits“ animiert sofort dazu, mitzugrooven und mitzusingen. Carola Böhme steht am Mikro und erweist sich als echte Rockröhre. Wer war noch gleich Tina Turner? Ihre Bandkollegen geben derweil alles an den Instrumenten. Für den Beat sorgt Manuel Böhme am Schlagzeug, Rüdiger Werner tobt sich am Bass aus und das Duo Christoph Böhne und Christian Stallmann bearbeitet die E-Gitarren. Der erdige Rocksound verführt nicht nur zum Tanzmarathon, sondern lässt auch Erinnerungen aufleben. Songs wie „Jumpin’ Jack Flash“, „Steamy Windows“ oder „Touch Too Much“ aus den vergangenen Dekaden sind eben zeitlos gut.

Und wie hieß noch dieses grandiose Lied, 1000-fach im Radio gehört, 1000-fach im Club dazu abgezappelt und damals auf MTV das Video rauf- und runtergesehn? „Black Velvet“ von Alannah Myles. Die Platte steht natürlich auch noch im Regal. Der Rockfan wünscht es sich, der Rockfan bekommt es. Die Stimmung ist klasse. Es passt einfach zwischen den Musikern. „An der Stelle braucht es noch mehr Staccato“, meint Christian Stallmann. Das Quintett gibt sich gegenseitig Tipps. Krumm nimmt das natürlich keiner. Alles für den besten „Drive“.

Gummihuhn als Maskottchen

Da wird auch gern mal was ausprobiert, inklusive spontanem Instrumententausch. Erstmals schnappt sich Christian Stallmann den Bass seines Bandkollegen und Rüdiger Werner setzt die Blues Harp, die Mundharmonika, an die Lippen. Die charismatische Stimme von Carola Böhme hat derweil ausnahmsweise Pause. Unterstützt wird sie bei den Vocals ab und an von Christoph Böhne, der an diesem Abend „You Shook Me All Night Long“ schmettert.

„100 Prozent handgemacht“ heißt das Motto von Chickens’ Nightmare, die schon seit 1993 Gary Moore, ZZ Top, AC/DC und andere Rock-Helden covert. Live, laut und mitreißend. Christoph Böhne ist der einzige, der schon zur Urbesetzung gehörte. Er beantwortet in einer Probenpause bei einem kühlen Getränk auch die Frage aller Fragen: Wie kam die Band zu ihrem Namen? Auf dem Hof von Böhnes wurde in den Anfangsjahren in die Gitarrensaiten gegriffen, genauer gesagt, im ehemaligen Hühnerstall. Die Musiker pflegen die Legende, dass das Federvieh dafür sein Leben lassen musste. „Die Tiere waren aber schon vorher weg“, verrät der Hüllhorster Christoph Böhne (52). Als Band-Maskottchen dient ein Gummihuhn, das gern mit auf Fotos posiert und von der Homepage (www.chickens-nightmare.de) grüßt.

Eigener Song

Zehn bis 15 Auftritte jährlich hat die Band mit der kreisübergreifenden Besetzung. „Jeder davon ist nach wie vor etwas Besonderes für uns. Und wir müssen ja nicht davon leben“, sagt Christian Stallmann (51), der ebenfalls in der Wiehengemeinde Hüllhorst lebt. „Das Ganze soll Spaß machen, sonst brauchst du es nicht zu machen“, ergänzt Rüdiger Werner (55), den einst die Liebe von Norderney nach Petershagen verschlug. Aus Bergkirchen kommt das Ehepaar Carola (34) und Manuel Böhme (40). Die beiden haben Text und Beat zum ersten eigenen Song der Band, „Truth“, beigesteuert. „Und Christian hat ein cooles Gitarren-Riff geliefert“, sagt die Sängerin. Jedes Bandmitglied hat seine Aufgaben, auch beim Drumherum.

Die Locations der „Chickens“ sind vielfältig: Gespielt hat die Band schon in der Musikkneipe Dolbi in Bünde, bei Kneipennächten, auf Stadtfesten, ja, auch „an einem kleinen Bergsee“ in Bielefeld. „Das war abenteuerlich, dort unser Equipment hinzuschaffen“, erinnert sich Christian Stallmann und lacht. Gigs gab es außerdem beim Retterfest in Tengern, bei der Vorsilvesterfete in Lübbecke, auf der Scheunenparty in Gehlenbeck und beim ersten Gourmet-Sommer in Hüllhorst. Bei Letzterem fiel der Begriff „Woodstock“ – grottiges Wetter, aber Bombenstimmung, so Stallmann. Auch bei der Party im heimischen Wohnzimmer kann der analoge und echte Sound der Band live erlebt werden. Wer eine originelle Bewerbung vorlegt, könnte Glück haben. Stallmann: „Die Wohnzimmerkonzerte haben uns die Hosen nachgemacht. Wie so vieles.“

Konzerttermine

Die nächsten Konzerttermine sind am 7. März ab 20.30 Uhr bei freiem Eintritt (Hutkonzert) im Dolbi in Bünde, ein exklusives Clubkonzert am 17. April ab 20 Uhr in Lübbecke an der Kösterkampstraße 5 (25 Euro inklusive Getränke/Kartenvorverkauf bei der Band) und am 2. Mai ab 20 Uhr bei freiem Eintritt (Hutkonzert) in der Druckerei Bad Oeynhausen.