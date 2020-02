Mit der Resonanz auf die Versammlungen im vergangenen Jahr zeigte sich der Vorsitzende zufrieden. Diese seien wieder sehr gut besucht gewesen. Auch bei der Ausrichtung des Wochenendes der offenen Tür sei aktiv mitgearbeitet worden. Die Sonntagstreffs, die an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat abgehalten werden, hätten sich zu einem regen Austausch über die Aquaristik entwickelt. „Letztendlich wird dadurch der Anspruch der Vereinsmitglieder auf aquaristische Themen gelebt, während die Versammlungen des Öfteren auch der Geselligkeit dienen“, sagte Michael Göbel. Beides würde sich hervorragend ergänzen.

Auch die Jugend- und Vereinstreffs (jeden vierten Samstag im Monat) seien gut angenommen worden. „Die Jungen und Erfahrenen haben hier sehr gut zusammengearbeitet. Dies wird auf jeden Fall beibehalten“, so der Vorsitzende. Im Bedarfsfall würden hierfür auch noch weitere Termine bereit gestellt, „zumal wir im neuen Jahr auch aktiv an der Entwicklung einer Jugendgruppe arbeiten wollen“. Michael Göbel dankte jenen, die das Vereinsleben 2019 aktiv mitgestaltet hätten. Sein Dank ging außerdem an seine Vorstandskollegen, mit denen er sich die Arbeit geteilt habe.

Die Vorstandswahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Michael Göbel (wiedergewählt), zweiter Vorsitzender Tobias Vogt (neu; war bisher zweiter Kassierer), Kassiererin Sabine van Weegen (wiedergewählt), zweiter Kassierer Marlon Lammermann (neu; war bisher zweiter Vorsitzender), Schriftführerin Petra Adam (wie bisher), zweite Schriftführerin Sandra Lorenzen (wie bisher), Jugendwart Carsten Blöbaum (neu), zweiter Jugendwart Sören Lorenzen (neu), Materialwart Stephan Lorenzen (wie bisher) und zweiter Materialwart Torsten Möller (neu).

Auch zwei Ehrungen wurden ausgesprochen. Kerstin Stiller wurde für fünfjährige aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet sowie der Vorsitzende Michael Göbel für 35-jähriges Engagement bei den Aquarienfreunden Schnathorst. Mehr Infos über den Verein gibt es im Internet.