Nachdem die Gruppe Driftwood das Lied „Zehn Brüder“ intoniert hatte, nahm die Vorsitzende des 148 Mitglieder zählenden Vereins eine besondere Ehrung vor: Hans-Werner Horn ist seit 60 Jahren als aktiver Sänger, viele Jahre als stellvertretender Kassierer und ebenso als Laienspieler dem Verein treu. Am Freitag wurde er unter anhaltendem Applaus zum Ehrenmitglied ernannt. „Hans-Werner ist immer ansprechbar, wenn es um Rat und besonders um Tat geht. Er ist ein Vorbild für alle Vereinsmitglieder.“ 40-jähriges Vereins-Jubiläum feiern Mary Skaletz und Siegmund Riemer. 25 Jahre ist Nellie Gaj dem Verein treu.

Die Vorstandswahlen erbrachten folgendes Ergebnis: Ute Lange bleibt erste Vorsitzende und ihr Stellvertreter Bernd Oestreich wurde ebenfalls wiedergewählt. Schriftführerin bleibt Melanie Steinbrink, ihr zur Seite steht Hans-Werner Meyer. Als Kassiererin wurde Doris Uehlemann bestätigt, deren neue Stellvertreterin Rita Poggemöller ist. Zwei neue Kassenprüfer hat der Verein: Brigitte Schauffert und Edeltraut Bringewatt. In neuer Vorstandsfunktion als Beisitzer ist Timo Brune tätig.

63. Ahlsener Dorfabende ab 20. März

In Kürze stehen die 63. Ahlsener Dorfabende an: Freitag, 20. März, Samstag, 28. März, und 4. April, sowie Sonntag, 22. und 29. März, und 5. April. In der Grundschule Ahlsen-Reineberg wird die plattdeutsche Komödie „De veer heiligen drei Königinnen“ gezeigt. Der telefonische Kartenvor- und Direktverkauf beginnt am 3. März: jeweils dienstags und donnerstags von 17.30 bis 19 Uhr in der Grundschule Ahlsen, Heithof 14, und unter der neuen Telefonnummer 0160/2072424. „Die Dorfabende und die Präsentation nach außen sind eine wichtige Sache. Diesmal gibt es über in die Jahre gekommene Revuestars viel zu lachen“, versprach die Vorsitzende, die auch die Spielleitung hat. Anlässlich der Dorfabende kommen Fair-Trade-Produkte zum Einsatz.

Am 28. März werden die Mitglieder bei der Aktion „Saubere Landschaft“ dabei sein und ein Dankeschönfrühstück ist für den 14. Juni in der Wiehen-Therme in der Planung. Ein plattdeutscher Gottesdienst wird am 16. August in Hüllhorst gefeiert. Für den 26. September ist ein gemeinsames Konzert aller Chöre in der Ilex-Halle geplant. Den beliebten Vorleseabend gibt es am Freitag, 20. November. Die Weihnachtsbaum-Aktion soll am Samstag, 28. November, vor dem Dorfschild ausgerichtet werden. Die Seniorenfeier wird am dritten Advent veranstaltet.

Danach gaben alle Teamleiter eine Vorschau auf die Aktivitäten ihrer Gruppen. Nachwuchs wird gesucht bei den Chören, Laienspielern und Instrumentalisten. Marlies Rahe sprach für die Heimatpfleger und bedankte sich besonders bei Ilse Nagel, Willi Niemeyer und Hans-Ulrich Beckschewe. Weitere Informationen online unter www.singkreis-ahlsen.de.