Von Kathrin Kröger

Hüllhorst-Schnathorst (WB). „Für unseren Liebling“ ist in einer der Vitrinen zu lesen. 80 Taufkleider schmücken derzeit das Spielzeugmuseum in Schnathorst vom Keller bis zum Boden. Die neue Ausstellung „Taufe: Der Eintritt in die kirchliche Gemeinschaft“ beginnt am Samstag, 22. Februar.