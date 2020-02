Von Kathrin Kröger

Hüllhorst (WB). Die Planungen beim Bauvorhaben „Hüllhorst-Mitte“ haben sich bereits erheblich verzögert, nun aber soll wieder Bewegung in das Projekt kommen. Die große Hürde, die der Investor, die Volksbank Schnathorst, zu nehmen hatte, war ein „sauberes Geruchsgutachten“, wie Bankvorstand Detlev Priehs am Donnerstagabend im Gemeindeentwicklungsausschuss sagte.

Hierbei geht es um die Schweinemasthaltung des angrenzenden landwirtschaftlichen Betriebes. Diese muss verändert werden, genauer gesagt, die Emissionen müssen reduziert werden, um schließlich einen sauberen Bebauungsplan für „Hüllhorst-Mitte“ aufstellen zu können. Priehs: „Es gibt noch keine schriftliche Vereinbarung, wir hoffen aber auf eine Einigung.“

Im Ortskern von Hüllhorst sollen, wie mehrfach berichtet, ein neuer Dorfplatz geschaffen, das ehemalige Pfarrhaus sowie ein ehemaliges Wohnhaus abgerissen und zwei neue Gebäude gebaut werden. Die Volksbank will nach dem jetzigen Stand ein Wohn- und Geschäftshaus sowie ein reines Wohnhaus auf dem zentralen Areal errichten. Der Bankvorstand informierte das Gremium über den Zeitplan und über eine veränderte Nutzung eines der beiden Häuser.

Betreiber abgesprungen

Ursprünglich war auf der mittleren Etage des Wohn- und Geschäftshauses die Unterbringung einer zwölf Personen starken Seniorengruppe geplant. „Der Betreiber ist aber mittlerweile abgesprungen. Wegen Fachkräftemangels“, sagte Priehs, der betonte, dass es zwar keine Seniorenwohngruppe, wohl aber altersgerechte und barrierefreie Wohnungen geben werde. Vier bis sechs Wohnungen seien nun auf der Etage baubar. „Ohne die Seniorengruppe ist das Gebäude durchgängig planbar“, so Pries, der von sehr vielen Anfragen für die geplanten Mieteinheiten sprach. Drei Viertel der Interessenten seien ältere Menschen. Grob geschätzt sollen insgesamt 20 Wohnungen in einer Größe von 60 bis 80 Quadratmetern auf dem Areal entstehen – mit breiten Türen, Fahrstuhl und dergleichen. Eigentumswohnungen wird der Investor nicht anbieten.

Ende März, spätestens Ende April, will die Volksbank vorbereitende Verträge, auch in Bezug auf die zugesicherte Förderung für die Umgestaltung des Dorfplatzes, unter Dach und Fach bringen. Wie Ende November im Gemeindeentwicklungsausschuss vermeldet, bezuschusst das Land NRW den Abbruch der beiden alten Gebäude und die Neuanlegung des Platzes mit 65 Prozent der Gesamtkosten, die 348.373 Euro betragen. Somit beläuft sich die Förderung auf 226.442 Euro . Die Gemeinde zahlt 30.000 Euro, den Rest übernimmt der Investor.

Zur Chefsache erklärt

Im Wohn- und Geschäftshaus mit seinen zwei gewerblichen Einheiten könnten sich im Idealfall zwei Arztpraxen ansiedeln. Anja Schmidt von den Grünen griff bei der anschließenden Diskussion dieses Thema auf. Sie richtete sich dabei an Bürgermeister Bernd Rührup. Dieser habe die Ansiedelung von Ärzten in Hüllhorst im vergangenen Jahr zur Chefsache erklärt. Sie wolle nun wissen, was er bislang unternommen habe. Rührup sagte, dass er nicht 2019, sondern bereits vor zwei Jahren diesbezüglich Gespräche geführt habe.

Die kassenärztliche Vereinigung habe konstatiert, dass die Gemeinde Hüllhorst zum unterversorgten Bereich gehöre. Da somit eine erhebliche Bezuschussung gewährleistet sei, gebe es Anreize genug. „Nur wenn ein Prozess so lange dauert, ist das schwierig“, so Rührup. In den nächsten Monaten müsse man die Gesprächsfäden mit Interessenten wieder aufnehmen. Wichtig sei, den Ärzten Angaben über die Zeitachse und die finanziellen Rahmenbedingungen machen zu können.

Genug Parkraum

Susanne Sassenberg, Leiterin des Fachbereichs Technik, sagte, dass im Laufe dieses Jahres das Planungsrecht für das Bauvorhaben geschaffen werden solle. In der nächsten Ratssitzung am 12. März werde der Vorentwurf des Bebauungsplanes vorgestellt. In der Sitzung am 7. Oktober soll schließlich die entsprechende Satzung beschlossen werden und somit der neue B-Plan vorliegen. Den Abbruch der Gebäude will die Verwaltung parallel zu dem Planungsverfahren ausschreiben.

Die Frage von Andreas Sand (FDP), ob die Ansiedelung einer Arztpraxis in der Satzung festgeschrieben werden müsse, verneinte Susanne Sassenberg. Durch die Ausweisung als Mischgebiet sei Wohnen und nicht-störendes Gewerbe zulässig, es bedürfe also keiner weiteren Spezifikation. Der Hüllhorster Ortsvorsteher Jürgen Wiemann (Freie Wählergemeinschaft UHu, ehemals Unabhängige Hüllhorster Union) wollte wissen, ob es genug Parkraum für die Mieter geben werde. Die Kirchengemeinde als Eigentümer des Dorfplatzes werde Parkplätze zur Verfügung stellen, entgegnete Pries. „Wir lassen uns das in den Vertrag reinschreiben. In der Anzahl, die baurechtlich notwendig ist.“ Das Projekt wird fraktionsübergreifend begrüßt. Wiemann: „Der Markt gibt zurzeit nicht her, was gebraucht wird, darum halte ich neue Mietwohnungen für gut.“