Von Ria Stübing

Mit der traditionellen Aufforderung „Handys aus, Hörgeräte an, viel Spaß“ gab Klaus Grätz, seit 25 Jahren erster Vorsitzender des Vereins, die Bühne für die Laienspieler frei. Zuvor erklärte er dem Publikum noch: „Wenn ihr nicht lacht, dauert es zweieinhalb, wenn ihr lacht, drei Stunden!“ Das ließen sich die Premierengäste nicht zweimal sagen und vergossen reichlich Lachtränen, was jedoch mehr der turbulent-komischen Handlung auf der Bühne als der augenzwinkernden „Drohung“ von Grätz geschuldet war.

Stück kann noch an vier Tagen gesehen werden

Bauer Alfons (Stefan Schmidt), trinkfest und häufiger in der Dorfkneipe als im heimischen Stall anzutreffen, plant in seiner Funktion als stellvertretender Kulturbeauftragter der Gemeinde eine Theateraufführung. Bei der Vergabe der weiblichen Hauptrolle hofft er, der neuen Kellnerin näher zu kommen. Helfen soll ihm dabei Heinz (Helmut Lohaus), seit drei Jahren verwitwet und ganz zufrieden mit seinem Los. Doch Alfons Gattin Agnes (Andrea Sandbrink) hat den Braten schon gerochen und holt mit Hilfe ihrer im Haushalt lebenden ledigen Schwester, Männerschreck Hilde (Petra Wilde), und der stets auf Anstand und Moral (ihrer Mitmenschen) bedachten Pfarrköchin (Petra Heidemann) zum Gegenschlag aus. Und dann ist da noch Eva (Celina Wiegmann), die Tochter von Agnes und Alfons, die mit ihrem schrägen Outfit und modernen Ansichten frischen Wind auf den Hof bringt und auf wenig väterliches Verständnis stößt.

Alfons (Stefan Schmidt, links) und Heinz (Helmut Lohaus) haben schon wieder etwas „ausklamüsert“. Foto: Ria Stübing Alfons (Stefan Schmidt, links) und Heinz (Helmut Lohaus) haben schon wieder etwas „ausklamüsert“. Foto: Ria Stübing

Wie nun ausgerechnet Hans (Marco Wilde-Lühmann), Student aus Bielefeld, in diese Geschichte passt, was Hilde mit einer Kuh gemeinsam hat und mit wem Altwarenhändler Franz (Günter Niedringhaus) eine Nacht in der Abstellkammer verbringt, findet man am besten beim Besuch einer der nächsten Vorstellungen heraus. Am Samstag, 29. Februar und 7. März, sowie am Sonntag, 1. und 8. März, können in der Aula der Grundschule Büttendorf dann wieder Tränen gelacht werden. Spielbeginn ist samstags um 19.30 Uhr und sonntags um 15.30 Uhr. Karten für die Vorstellungen können dienstags und donnerstags ab 18 Uhr bei Brigitte Hanke unter Telefon 05221/23385 reserviert werden.

An allen Spieltagen stehen zur Verköstigung ein Bratwurst- sowie ein Getränkestand bereit. An den Sonntagen soll etwa eine Stunde vor Spielbeginn die Kaffeestube mit leckeren selbst gebackenen Kuchen geöffnet werden. Die Büttendorfer Laiendarsteller und die Spielleitung mit Helmut Lohaus und Horst Wrubel freuen sich auf viele Gäste.