Hüllhorst-Oberbauerschaft (WB/fs). Der Klimawandel ist eigentlich kein neues Phänomen, über das diskutiert wird. Man denke nur an das Waldsterben oder die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl, die bereits in den 1980er Jahren Thema waren. Schon damals wurde „no Future“ proklamiert. Und weil Erderwärmung und Umweltschutz nach wie vor aktuell sind, hat sich der evangelische Landfrauennachmittag am Montag in Oberbauerschaft ebenfalls damit befasst.