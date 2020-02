Von Peter Götz

Hüllhorst (WB). Etwa 350 Zuhörer haben am Donnerstagabend den Vortragssaal in der Hüllhorster Ilex-Halle gefüllt, als pünktlich um 19 Uhr der Journalist und Autor Ernst Wolff zusammen mit Organisator Klaus Kuhlmann die Bühne betrat. Was Wolff im Gepäck hatte, war, milde ausgedrückt, ganz schön harter Tobak.

„In unserer Zeit sind viele Dinge auf den Kopf gestellt“, leitete Wolff seinen Vortrag über die drohenden Auswirkungen eines überbordenden Finanzsektors ein und schlug einen Bogen zum aktuellen Brennpunktthema Corona-Virus, über dessen Gefährdungspotential und Auswirkungen die Allgemeinheit seiner Meinung nach absichtlich nicht aufrichtig informiert werde. „Die Entwicklung in China verrät sehr viel über den Zustand unserer Welt, über das Kartenhaus, das durch die Globalisierung entstanden ist, über die Mechanismen, wie die Wirtschaft und die Finanzmärkte in unserer Zeit funktionieren, und sie weist auf die Gefahren hin, die in ihr lauern“, so Wolff.

Inhalt gleicht einem Schreckensszenario

Was dann über gut zweieinhalb Stunden folgte, könnte durchaus als Schreckensszenario umschrieben werden, ohne dass der Referent in die Verschwörungstheoretiker-Ecke gedrängt werden müsste. Als renommierter Kenner und stetiger Beobachter der globalen Finanzströme weiß Wolff, wovon er spricht, wenn er die Auswirkungen von De-Regulierung, Derivaten, Hedgefonds, Leerverkäufen, Zinssenkungspolitik und Kreditausfallsversicherungen ausmalt.

„Es gibt wohl kaum etwas, was den pervertierten Charakter unseres gegenwärtigen globalen Finanzsystems so treffend beschreibt wie die Kreditausfallversicherung. Sie zeigt, wie sich der Finanzsektor wie ein Tumor auf die Realwirtschaft gelegt hat und sich in parasitärer Weise von ihr ernährt,“ sagte der 69-jährige Wahlschweizer.

Ernst Wolff (links) wurde von Klaus Kuhlmann als Referent gewonnen. Foto: Peter Götz Ernst Wolff (links) wurde von Klaus Kuhlmann als Referent gewonnen. Foto: Peter Götz

In Bezug auf „Finanzprodukte“ bescheinigte Ernst Wolff den Banken und ihren Ablegern eine ungeheure Kreativität. Einhergehend mit der Tatsache, dass das entscheidende Quantum derartiger „Zockerei“ „over the counter“, also direkt über den „Tresen“ – fernab jeglicher Öffentlichkeit, Ehrencodexe oder gar politischer Kontrolle – passiere, lege die Vermutung nahe, dass weder Politik noch Teile der Medien über das Geschehen informieren wollten.

Im Gegenteil, viele Protagonisten der Politik frönten ab dem Stadium landespolitischer Macht diesbezüglich bestenfalls einen seligen Dornröschenschlaf. Auf Bundesebene träume man insgeheim gelegentlich von einer Teilhabe an Aufsichtsräten im persönlichen postpolitischen Lebensabschnitt. Da sei es fast schon ehrlicher, wenn sich jemand direkt von dort für eine Kandidatur ins Spiel bringe, so Wolff. Als Stichwort nannte er die New Yorker Fondsgesellschaft BlackRock Inc. mit einem durchaus erklecklichen Jahresumsatz von umgerechnet mehr als 6,3 Billionen Euro im Jahr 2019. Zum Vergleich: Dies sei mehr als das Doppelte des Bruttosozialprodukts in Deutschland im selben Zeitraum.

Soziale Ungleichheit spalte die Gesellschaft

„Das große Problem, mit dem wir es zu tun haben, ist, dass die meisten Menschen glauben, die Politik sei der entscheidende Faktor für gesellschaftliche Veränderung. Das aber stimmt umso weniger, je höher sie in der Hierarchie klettern“, so Wolff. Seiner Erkenntnis nach stecke inzwischen ausschließlich die Hochfinanz den Rahmen in der Weltpolitik, „und dieser Rahmen wird von Jahr zu Jahr enger“. Lediglich in der Kommunalpolitik sieht der Referent noch wirkliche Gestaltungsspielräume – womit wir wieder zurück bei Klaus Kuhlmann und der Holsener Ortsunion wären.

Darauf angesprochen, dass man derartige Vorträge erfahrungsgemäß weniger auf den Veranstaltungsplänen konservativer Parteien verorte, antwortete Kuhlmann: „Ich habe mich auch schon vor der Wirtschaftskrise 2008 mit dem Geldwesen intensiv auseinandergesetzt. Gerade vor dem Hintergrund, dass es seit 1994 die Tafeln gibt und Deutschland den größten Niedriglohnsektor in ganz Europa hat, sind das Fakten, die uns nicht zufrieden stellen können. Das ist einfach Antrieb, Aufklärung zu betreiben, auch wenn das Gehörte heute Abend harter Tobak war. Aber ich glaube, so können wir nicht weitermachen.“

Soziale Ungleichheit spalte die Gesellschaft und es sei nun mal nicht gut und nicht richtig, dass beispielsweise die fünf reichsten Personen in den USA die Hälfte des Vermögens besitzen würden. „Auch in Deutschland kann der Mittelstand seine Aufgaben kaum noch schultern, ganz zu schweigen von der Rente, deren Finanzierung problemlos gelänge, wenn es nicht die ganzen Steueroasen geben würde“, sagte Kuhlmann.