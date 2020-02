Viel zu lachen gab es beim Stück „Dräimol dout holt länger“ im Gemeindehaus Oberbauerschaft. Für ihren dritten Mordplan will Lotta (Anja Aulfes) den Fön manipulieren. Da sie keine Ahnung hat, übergibt sie die Aufgabe an Postbote Malte (Johannes Clausmeier). Foto: Eva Rahe

Von Eva Rahe

In der Komödie dreht sich alles um die eifersüchtige Lotta (überzeugend gespielt von Anja Aulfes). Sie erfährt von einem windigen Detektiv (Lutz Mehrling), dass ihr Ehemann Horst (Jens Osterloh) ein Verhältnis haben soll und beschließt, ihn umzubringen. Was sie nicht weiß: Horst unschuldig und nur nie zuhause, weil er für Lottas zehnten Hochzeitstag eine besondere Überraschung plant: das Wiedersehen mit seiner verschollenen Schwester (Tina Rullkötter), einst Lottas beste Freundin war.

Weil Lotta natürlich alles andere als eine kaltblütige Mörderin ist und sich sehr tollpatschig anstellt, gehen alle ihre Mordversuche schief. Es ist herrlich mit anzuschauen, wie Lotta immer wieder von einem Versehen ins nächste tappt. Abgerundet wird die Geschichte von einer Riege gut besetzter Nebenrollen, die dem Stück ordentlich Schwung geben. Da sind zum Beispiel die Nachbarinnen Frau Zimmer (Dagmar Hotfiel) und ihre Tochter Karin (Vanessa Reimer, und Kommissar Jäger (Burkhard Löffler). Urkomisch die Szene, in der er den mit Schlaftabletten versetzten Wein herunterstürzt. Das Publikum genießt den kurzweiligen Nachmittag mit der ihnen gut bekannten Theatertruppe und belohnt die Aufführung mit großem Applaus.

Nächste Aufführung am kommenden Sonntag

Die Premiere des Winterstücks ist beim Heimatverein Oberbauerschaft stets mit einem Familiennachmittag verbunden. „Das ist bei uns Tradition“, erklärt die zweite Vorsitzende des Heimatvereins Karin Struckmeyer. Sie weiß das ganz genau. Schließlich hat sie ihre eigene Karriere bei der Theatergemeinschaft Kahle Wart als Kind bei so einer Aufführung begonnen. Damals spielte sie als Mädchen in der Blockflötengruppe. „Die Anfänger der Gruppe bekommen hier immer ihren ersten großen Auftritt“, erklärt sie.

Und so standen auch in diesem Jahr vor der Theateraufführung drei Mädchen in der ersten Reihe der Blockflötengruppe, um dem Publikum ihre einstudierten Stücke zu präsentieren. Mit Unterstützung von Leiterin Hanna Klausing spielten sie „Winter Adé“, und „Dörnröschen“ und zusammen mit der gesamten Gruppe „Als ich einmal reiste“ und „All my loving“. Dazu genossen die Besucher Kaffee und Kuchen und stimmten bei den bekannten Liedern und Schlagern, die die Gruppe zusammen mit Gitarren- und Akkorden-Begleitung spielten, kräftig mit ein.

Die nächste Aufführung des Winterstücks ist am kommenden Sonntag im Gemeindehaus, dann für die Mitglieder des Posaunenchors. Danach wird „Dräimol dout holt länger“ in den umliegenden Gemeinden aufgeführt und findet am 21. März mit einer öffentlichen Aufführung in der Grundschule Oberbauerschaft seinen Abschluss.