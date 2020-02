Eine besondere Auszeichnung erhielt der Oberbauerschafter Ortsvorsteher Willi Oevermann, der eine Urkunde und Anstecknadel für 40-jährige Mitgliedschaft vom Vorsitzenden in Empfang nahm. Auf 35-jährige Mitgliedschaft blickt Manfred Tödtmann zurück und auf 30 Jahre Friedrich Picker. Silbernes Jubiläum und somit 25 Jahre beim SoVD können Herbert Holwas, Margarete Holwas und Bernhard Schneider feiern. Klaus Bohlmeier, Waltraut Göbel, Ernst und Hanna Niewiera sind seit 20 Jahren Mitglied. Zehn Jahre ist Corinna Schubert dem Verein treu. Für fünfjähriges Ehrenamt wurden Erika Steinmeier, Marlies Menke und Sigrid Westermann-Schlusen geehrt.

Foto: Anette Hülsmeier

Die anschließenden Vorstandswahlen leitete SoVD-Kreisfrauensprecherin Sylvia Post. Vorsitzender bleibt August Steinmeier, sein neuer Stellvertreter wurde Bernd Bollmeier, neue Kassiererin ist Gudrun Kreimeier und deren Stellvertreterin bleibt Sigrid Westermann-Schlusen. Schriftführerin Dolores Kellner wurde wiedergewählt, deren neue Stellvertreterin Erika Will ist. Sie fungiert auch als Frauenbeauftragte. Neue Betreuer sind Hermann Döpke, Gunda Diekmann, Waltraut Göbel, Margret Horstmann, Margret Kattner, Marlies Menke, Frank Stallmann, Erika Steinmeier, Margret Thiele, Manfred Tödtmann und Sigrid Westermann-Schlusen. Neuer Kassenprüfer ist Dirk Oermann.

Auch 2020 steht wieder ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm ins Haus: Zum Frühstücken geht es am 15. März zum Restaurant bei Holsing Vital in Bad Holzhausen, für den 23. Mai ist eine Fahrt zum Spargelhof Thiermann geplant und am 26. Juni dürfen sich die Mitglieder auf einen Besuch der „NaturaGart“ in Ibbenbüren freuen. Der Vogelpark Walsrode soll im August besucht werden. Gegrillt wird am 9. September am Dorfgemeinschaftshaus und im November steht ein Pickertessen an. Die Weihnachtsfeier im Gemeindehaus geht am 29. November über die Bühne. Sylvia Post informierte über eine Veranstaltung am 19. Juni in der Ilex-Halle. Dann spricht Prof. Dr. Uta Meier-Gräwe zum Thema „Altersarmut – faire Teilhabe von Frauen und Männern an bezahlter und unbezahlter Erwerbs- und Sorgearbeit“. Ganz gemütlich mit einem Imbiss klang der Abend aus.