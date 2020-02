Von Kathrin Kröger

Hüllhorst (WB). Der Klimaschutz ist Thema im Bau- und Umweltausschuss gewesen. Doch wie können Kommunen aktiv werden? Als eines der Handlungsfelder nannte Referent Dr. Frederik Wegener, Klimaschutzmanager des Kreises, die Klimaanpassung – diese zielt darauf ab, sich in der Bauleitplanung mit Versiegelung, Dachbegrünung oder auch Regenrückhaltung zu befassen. An fünfter Stelle führte der Fachmann die Mobilität an – es geht um die Erstellung eines Kreis-Radverkehrskonzeptes sowie den Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur. Der Kreis hat in diesem Zusammenhang am Förderwettbewerb „HyLand“ teilgenommen und diesen gewonnen. Laut Wegener soll analysiert werden, wo beispielsweise Wasserstofftankstellen sinnvoll sind.

Umgesetzt wurden in Hüllhorst unter anderem folgende Maßnahmen: Einsatz von Bewegungsmeldern in den Schulen, Umrüstung der Straßenbeleuchtung sowie der Beleuchtung in den Schulen auf LED und quartalsweise Erfassung der Energieverbräuche. Außerdem hat die Gemeinde 2019 ein Dienstrad angeschafft. Ferner wurden die Hausmeister der öffentlichen Gebäude zu Energieeinsparungen geschult. Geplant ist, in diesem Jahr ein E-Auto für die Verwaltung und einen E-Transporter für den Bauhof anzuschaffen. Im Zuge der Errichtung von Mobilstationen in Hüllhorst und Schnathorst sollen zudem E-Ladesäulen für E-Bikes und Pedelecs zur Verfügung gestellt werden. Zu den Klimaanpassungsmaßnahmen zählen die Regenrückhaltung und der naturnahe Gewässerausbau (Tengeraner Bach). In der Sitzung sagte Joachim Struckmeyer vom Fachbereich Technik, dass man bei Letzterem in die Planung eingestiegen sei.

Viele investive Maßnahmen sind förderfähig

Wegener wies darauf hin, dass viele investive Maßnahmen förderfähig seien. Die von der Gemeindeverwaltung gewollte und vom Ausschuss einstimmig beschlossene Schaffung einer Stelle für das Klimaschutzmanagement wird für drei Jahre mit 65 Prozent gefördert beziehungsweise für zwei Jahre mit 40 Prozent, wie Wegener erläuterte.

Bürgermeister Bernd Rührup sagte, dass die Verwaltung ihre Fühler in verschiedene Richtungen ausgestreckt habe. Eine Einheitsqualifikation für diese Stelle gebe es nicht. Es müsse nicht zwingend ein Akademiker sein. „Denkbar sind durchaus auch Mitarbeiter aus Verwaltungen.“

Zentrale Aufgaben eines Klimaschutzmanagers sind: Projektmanagement (zum Beispiel Koordination und Monitoring), Unterstützung der fachbereichsübergreifenden Zusammenarbeit für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes (Moderation), Unterstützung bei der systematischen Erfassung und Auswertung von klimaschutzrelevanten Daten, Zielsystemen und Maßnahmenprogrammen, fachliche Unterstützung oder methodische Beratung bei der Vorbereitung, Planung und Umsetzung einzelner Maßnahmen, Durchführung interner Infoveranstaltungen und Schulungen sowie intensive Netzwerkarbeit, insbesondere die Beteiligung externer Akteure bei der Umsetzung einzelner Klimaschutzmaßnahmen sowie Vorbereitung der Öffentlichkeitsarbeit.