Von Kathrin Kröger

Hintergrund: Die Organisation und Umsetzung des Tourismus im Kreis Minden-Lübbecke mit elf Städten und Gemeinden ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Dazu kooperieren die einzelnen Orte mit verschiedenen Destinationsmarken wie dem Teutoburger Wald Tourismus, dem Dümmer-Weser-Land, der Mittelweser oder dem Weserbergland. Außer den Städten Bad Oeynhausen, Minden, Petershagen und Porta Westfalica fehlt es den anderen sieben Kommunen an einer übergreifenden touristischen Vermarktung im teilregionalen Raum. Ziel ist es, diese ohne gewerbsmäßig handelnde Zielgebietsagentur für die Aufgaben Koordination der touristischen Aktivitäten, Entwicklung und Pflege der Infrastruktur, Netzwerk/Kooperation/Wertschöpfungsketten sowie Marketing und Mobilität zusammenzuführen.

Für die Umsetzung können für Personal- und Sachkosten Fördermittel im Rahmen eines Vital.NRW-Projektes beantragt werden. Wie Verwaltungsmitarbeiter Dirk Oermann im Ausschuss sagte, beläuft sich die Bezuschussung auf 65 Prozent für drei Jahre. Bei Gesamtkosten in Höhe von 385.000 Euro ergäbe sich also eine Zuwendung in Höhe von 250.000 Euro. Der verbleibende Eigenanteil – 135.000 Euro – verteilt sich auf die sieben Kommunen, so dass Hüllhorst 19.285 Euro zu zahlen hätte. Die Mittel wurden im Doppelhaushalt 2019/2020 bereit gestellt. Derzeit wird der Satzungsentwurf für eine Gründungsversammlung vorbereitet, sprich mit dem Vereinsregister abgestimmt. Die Versammlung soll zu Beginn des zweiten Quartals veranstaltet werden.

Stemweder Bürgermeister hat Projekt angestoßen

Rührup dankte in der Sitzung seinem Stemweder Amtskollegen Kai Abruszat, der das Projekt angestoßen habe. SPD-Fraktionschef Frank Picker begrüßte das Vorhaben. „Der Eigenanteil bewegt sich in überschaubarem Rahmen und hilft auch den Gastronomiebetrieben.“ Es werde zudem ein wichtiges Signal an Gewerbeverein und Tourismusverein gegeben. Auch die anderen Fraktionsvorsitzenden sprachen sich für die Tourismuskooperation aus.