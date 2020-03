Hinweise für den Artenschutz: Benjamin Rauer (links) und Nils Beinke-Schulte befestigen eines der grünen Warnschilder im Bereich der Lusmühle. Vorsichtiges Autofahren in den Abendstunden kann hier Amphibien-Leben retten.

Denn der Artenschutz beginnt bei der Achtsamkeit im Straßenverkehr. „Die Kröten wandern ab jetzt für einige Wochen. Ihr Bestand ist gefährdet und daher sollten Autofahrer vorsichtig sein“, sagt Ratsfrau Jutta Klare-Steinbrink. Jährlich würden zur Wanderzeit der Amphibien zahlreiche Tiere überfahren. Deshalb stellten die Grünen in Hüllhorst in Absprache mit der Biologiestation Minden-Lübbecke nun wieder die grün gerahmten Warnschilder auf.

In der Dunkelheit sehen die Tiere oft aus wie Laub

Besonders in der Zeit zwischen 19 Uhr und Mitternacht sind die Frösche, Kröten und Molche gern unterwegs. Dabei ist es in der Dunkelheit für die Tiere besonders gefährlich. Der grelle Lichtschein der Fahrzeuge irritiert sie so sehr, dass sie sich nicht mehr bewegen und dann für die Fahrer wie Laub aussehen.

„Umweltbewusste Autofahrer manövrieren durch die gekennzeichneten Straßen also mit besonderer Vorsicht, um die Tiere nicht zu töten“, so Klare-Steinbrink. Trotzdem dürfe die eigene Sicherheit nicht vergessen werden. „Niemand sollte sich selbst in Gefahr bringen. Doch wenn es die Situation erlaubt, dann steige ich auch schon einmal aus und bringe eine Kröte auf die andere Straßenseite“, beschreibt Jutta Klare-Steinbrink ihren Einsatz für den Tierschutz.

Benjamin Rauer ergänzt: „Die Schilder-Aktion ist uns sehr wichtig, da wir dadurch einen bedrohten Teil von Hüllhorst schützen.“ Besonders begehrt als Platz für ein Schäferstündchen sei bei den Amphibien die Umgebung der Lusmühle. Deshalb würden dort jedes Jahr besonders viele Warnschilder mit Krötenbild aufgehängt. Doch nicht nur dort und im Nachtigallental, sondern auch in Ahlsen Am Pumpwerk und in Tengern im Mühlenbruchweg sollten Autofahrer umsichtig sein.

Hier warndern die Kröten in Hüllhorst

- Gartenweg ab Ecke Auf dem Esch bis Mühlenweg- Sonnenweg ab namenloser Straße bei Firma Rullmann bis Nachtigallental- Nachtigallental von Alte Straße bis Lusmühlenstraße- Am Pumpwerk in Ahlsen - Mühlenbruchweg in Tengern