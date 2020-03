Von Kathrin Kröger

Hüllhorst-Schnathorst (WB). Sie singt Lieder, die das Leben umarmen. Judy Baileys Musik vermittelt Optimismus und Hoffnung, Die 51-Jährige trägt mit Pop und Reggae Hoffnung in die Welt und spielte in mehr als 30 Ländern vor Präsidenten und dem Papst, für drei Millionen Menschen in Rio ebenso für Obdachlose, Gefangene und Geflüchtete. Die Frau mit der einzigartigen Stimme und der außergewöhnlichen Ausstrahlung tritt am Samstag, 14. März, in der Schnathorster Kirche auf.