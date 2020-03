Die Hüllhorster Feuerwehr löscht ein Carport und verhindert das Übergreifen des Feuers auf den Dachstuhl des Wohnhauses am Kiefernweg in Oberbauerschaft. Foto: Feuerwehr Hüllhorst

Hüllhorst (WB/aha). Der Brand eines Carports in einer Einfamilienhaussiedlung am Kiefernweg in Oberbauerschaft hat am frühen Samstagabend einen großen finanziellen Schaden verursacht. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.