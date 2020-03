Von Anette Hülsmeier

Ahlsen-Reineberg (WB). „De veer heiligen drei Königinnen“ heißt die plattdeutsche Komödie, die bei den 63. Ahlsener Dorfabenden aufgeführt wird. Der Heimatverein Singkreis Ahlsen-Reineberg inszeniert das Stück am Freitag, 20. März, Samstag, 28. März, und Samstag, 4. April, jeweils um 19 Uhr und am Sonntag, 22. und 29. März, und Sonntag, 5. April, jeweils um 15.30 Uhr. Das Lustspiel bietet an den Vorstellungstagen in der Grundschule Ahlsen, Heithof 14, viel Spaß und launige Unterhaltung.