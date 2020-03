Von Gertrud Premke

Preußisch Oldendorf-Börninghausen (WB). Ein recht ungewöhnliches Bild für die hiesige Gegend: Drei junge Damen führen zwei Lamas und ein Alpaka am Halfter und ziehen mit ihrem Begleiter Martin Rose durch das hügelige Wiehengebirge. Die drei Damen des Spaziergang scheinen sichtlich erfreut und entspannt zu sein. Wenn diese ungewöhnliche Wandergesellschaft nicht im Börninghauser Eggetal, dicht hinter der niedersächsischen Landesgrenze, auf Wanderung wäre, könnte man meinen, die kleine Gruppe sei irgendwo auf den Bergpfaden in den Anden unterwegs.

Tiere werden ausgeführt

In Börninghausen, auf dem Wildrosenhof von Simone und Marin Rose, ist dieser Anblick jedoch keine Seltenheit. Denn fünf Muttertiere, drei Hengste und zwei Junghengste führen bei Familie Rose ein paradiesisches Leben. Das Ehepaar bietet auf ihrem Hof Wanderungen mit diesen anhänglichen und sehr menschenbezogen Vierbeiner in der näheren Umgebung an. Der gelernte Biologielehrer Martin Rose leitet dabei die Wandergruppe, die Entspannung und Muße in der Natur suchen, durch die hiesige Landschaft und gibt sein Fachwissen über die Exoten weiter. Ehefrau Simone Rose nutz die Tiere bei ihrer Arbeit in der tiergestützten Pädagogik.

Tatsächlich haben Lamas und Alpakas ihren Ursprung in den Anden Südamerikas. Aber auch die Landschaft im Eggetal, umgeben vom sanften Wiehengebirge – sozusagen den ostwestfälischen Anden – scheint ein geeigneter Lebensraum für die Exoten zu sein.

Mit den Kamelen verwandt

Beheimatet sind Lamas und Alpakas vor allem in den peruanischen Anden. Dort sind sie vor allem Woll- und Fleischlieferanten. Foto: Gertrud Premke

Beide Tierarten gehören zu den Neu-Kamelarten Südamerikas, doch weder Lamas noch Alpakas haben Höcker. Die Alpakas stammen von den Vikunjas ab, die auf mehr als 3500 bis 5500 Metern Höhe leben und im Gegensatz zu den Alpakas und Lamas nie domestiziert wurden. Die Lamas hingegen haben ihre Abstammung von den Guanako. Während die Ohren der Alpakas gerade nach oben stehen, haben die Lamas eine leicht gebogene Form.

Wolle unterscheidet sich

Alpakas werden in den Anden vor allem wegen ihrer Wolle gezüchtet, die äußerst fein, weich und geschmeidig ist. Die Wolle eines Lamas ist dagegen gröber. Von der Alpaka Wolle werden häufig die bunten südamerikanischen Folklore-Strickwaren hergestellt, von Lama-Wolle die gröberen weiten Ponchos und Decken, die besser in den kalten Nächten in den Hochgebirgen wärmen.

Die Frage des Spuckens

Lamas und Alpakas werden in Südamerika aber nicht nur zur Wollverwertung, sondern auch zur Fleischgewinnung gehalten. Der Bestand des Alpakas liegt in Peru bei 3,5 Millionen Tieren, was 80 Prozent des weltweiten Bestandes entspricht. Lamas und Alpakas können große Temperaturunterschiede vertragen, sind äußerst genügsam, in der Haltung unkompliziert und können als Lastentiere in Hochlagen von 3500 Metern Höhe noch mehr als 50 Kilogramm Gewicht über eine Strecke von 30 Kilometern tragen.

Nachgesagt wird Lamas und Alpakas auch, dass sie gelegentlich spucken. „Das machen sie eigentlich nur untereinander, wenn sie ärgerlich sind“, klärt Martin Rose auf, der auf de, Wildrosenhof auch noch Hühner, Enten, ein Hund und Katzen beherbergt.

Das Lama Irulan, das kleinere Alpaka Indira und Gänseblümchen, eine weißhaarige Lama-Dame, aus Börninghausen haben laut ihrem Besitzer Martin Rose allerdings keine Lust zum Spucken. Weitere Informationen zum Wildrosenhof und zu den Wanderungen gibt es im Internet.