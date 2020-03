Von Kathrin Kröger

Hüllhorst (WB). Die Gemeinde Hüllhorst hat am Freitagabend eine Allgemeinverfügung zur Coronakrise erlassen: Alle Veranstaltungen im Gemeindegebiet werden bis auf weiteres abgesagt. Wie Bürgermeister Bernd Rührup sagte, sei diese Regelung in Abstimmung mit dem Kreis festgelegt worden und damit eine ähnliche Entscheidung wie in Lübbecke getroffen worden.

Dabei hatte sich der Gemeinderat noch am Donnerstag größte Mühe gegeben, auf Basis der bis dahin maßgeblichen Vorgehensweise Veranstaltungen zu bewerten und zu verantwortlichen Entscheidungen im Sinne des Bevölkerungsschutzes zu kommen.

Bürgemeister informiert Ratsmitglieder

Ein bereit gestelltes Handdesinfektionsmittel im Eingangsbereich des Veranstaltungsorts hatte Symbolcharakter. Am Ende des zweieinhalbstündigen öffentlichen Teils der Ratssitzung am Donnerstagabend kam das Thema zur Sprache, das auch schon zur kurzfristigen Verlegung des Gremiums vom Sitzungssaal des Rathauses in die Ilex-Halle geführt hatte. Bürgermeister Bernd Rührup nahm unter „Bekanntgaben der Verwaltung“ zur Ausbreitung des Coronavirus und deren Auswirkungen auf das Leben in der Gemeinde Hüllhorst Stellung.

„Die Dynamik ist fast nicht vorstellbar“, sagte er eingangs. Und diese Dynamik führe zu zahlreichen Absagen von Veranstaltungen. In Absprache mit den örtlichen Vertretern habe sich die Verwaltung auch dazu entschlossen, auf die Aktion „Saubere Landschaft“ zu verzichten und somit nicht nur Ereignisse in geschlossenen Räumen, sondern auch jene unter freiem Himmel auf ihre Machbarkeit unter Gesundheitsaspekten hin zu überprüfen. Maßgebend für die Verwaltung seien die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Zudem verwies Rührup auf das Infektionsschutzgesetz. Die Lage könne sich zwar stündlich ändern, dennoch wolle man so systematisch wie möglich mit selbiger umgehen. Dafür sei in Hüllhorst ein Stab für außergewöhnliche Ereignisse gebildet worden, der am Donnerstagmorgen das erste Mal getagt habe und mindestens ein Mal wöchentlich zusammenkommen werde.

Genaue Entscheidungskriterien

Die am Donnerstag vorgestellte Regelung für Hüllhorst, besagte, dass bei Veranstaltungen mit weniger als 1000 Personen soll individuell geprüft werden soll, ob diese gegebenenfalls unter Auflagen durchgeführt werden. Das Ordnungsamt orientiere sich bei der Beurteilung der Veranstaltungen mit mehr als 200 bis 1000 Besuchern an Kriterien des Robert-Koch-Instituts. Dazu gehört neben der Anzahl der zu erwartenden Besucher deren Altersstruktur sowie die Frage, ob Personen aus Risikogebieten teilnehmen.

Zur besseren Verdeutlichung werde eine Bewertungsmatrix herangezogen. Außer Teilnehmerzahl, Alter und Risikogebieten sind dabei die Art der Veranstaltung und der Veranstaltungsort selbst relevant. Um das Risiko einzuschätzen, werden unter anderem die Dauer der Veranstaltung betrachtet, ob die Teilnehmer länger als 15 Minuten engen Kontakt haben und ob die Rückverfolgbarkeit gewährleistet ist.

Aber diese Donnerstagabend vorgestellte Regelung ist nun passé und weicht der strikteren Anordnung: keine öffentlichen Veranstaltungen mehr in Hüllhorst.