Hüllhorst (WB). Zum Internationalen Frauentag am 8. März hatten sich die Buchhandlung Hüllhorst und die Gleichstellungsbeauftragte Sarah Lutz eine besondere Aktion überlegt.

Frauen sind in der Literatur weniger sichtbar als Männer. Frauen lesen oft Bücher von Männern, Männer aber seltener von Frauen. Dabei gibt es viele hervorragende Bücher von Frauen, die von allen gelesen werden sollten. Kirsten Wiemann von der Buchhandlung Hüllhorst und Sarah Lutz von der Gemeinde Hüllhorst haben Bücher ausgesucht, die in einem feministischen Kontext stehen.

Was erstmal trocken klingt, ist es gar nicht. Es gibt viele junge Autorinnen wie Julia Korbik oder Margarethe Stokowski, die ihren Leserinnen und Lesern gute Tipps mit auf den Weg geben und Aspekte der Rollenverteilungen beleuchten. Kirsten Wiemann hat eigens für den Internationalen Frauentag einen Teil ihres Schaufensters gestaltet, wo sich einige der ausgesuchten Bücher befinden. Als Geschenk gibt es von der Gleichstellungsbeauftragten für alle, die eines der ausgewählten Bücher kaufen, ein Notizbuch geschenkt. „Dann können gleich Notizen gemacht werden über wichtige Passagen im Buch“, meint Sarah Lutz lächelnd. Es gibt auch Kinderbücher wie „Echte Kerle“ oder „Die feuerrote Friederike“.

Frauentag erstmals 1911 gefeiert

Der Internationale Frauentag entstand als Initiative sozialistischer Organisationen in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg im Kampf um die Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen sowie die Emanzipation von Arbeiterinnen und wurde erstmals am 19. März 1911 gefeiert. Seit 1921 wird er jährlich am 8. März begangen. Die Vereinten Nationen erkoren ihn später als Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden aus.

Die Aktion in der Buchhandlung Hüllhorst läuft noch bis zum 31. März. Das Fachgeschäft ist Montag bis Samstag von 9 bis 13 Uhr sowie Montag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Angesprochen auf die aktuelle Corona-Situation sagte Kirsten Wiemann: „Wir sind weiterhin vor Ort, bis etwas anderes gesagt wird.“