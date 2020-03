Er erklärt die verkürzte häusliche Isolation, die eigentlich bis Samstag, 21. März, hätte andauern sollen. „Die Quarantänebestimmungen wurden den aktuellen Entwicklungen angepasst“, so Rührup. Der Krisenstab des Kreises habe am Montag beschlossen, dass Kontaktpersonen jeglichen Grades, die in systemrelevanten Funktionsbereichen arbeiteten, nicht mehr unter Quarantäne gestellt würden, solange sie symptomfrei seien. „Aufgrund der Tatsache, dass ich und meine ganze Familie auch zehn Tage nach dem relevanten Ereignis (Anm. d. Red.: das Bayerische Fest am 7. März) vollkommen symptom- und beschwerdefrei sind und nach Rücksprache mit der Leiterin des Gesundheitsamtes des Kreises Minden Lübbecke bin ich ab sofort wieder im Rathaus im Dienst“, teilt das Gemeindeoberhaupt mit.

Zwar sitzt der Bürgermeister wieder an seinem Schreibtisch im Hüllhorster Rathaus, für den allgemeinen Publikumsverkehr ist das Gebäude jedoch aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ab sofort bis auf Weiteres geschlossen. Darüber hat die Gemeindeverwaltung gestern die Öffentlichkeit unterrichtet.

Auch Grünschnittannahme eingestellt

Diese sei selbstverständlich auch weiterhin für die Bürgerinnen und Bürger erreichbar. Für die Dienstleistungen soll die Kommunikation vorrangig über E-Mail, Post und Telefon erfolgen. Persönliche Besuche sind nur in dringenden Fällen (zum Beispiel Sterbefall, soziale Notlage) und nach vorheriger Terminvereinbarung per E-Mail über info@huellhorst.de oder unter Telefon 05744/ 93150 möglich. Eingestellt werde außerdem die samstägliche Grünschnittannahme am Hongsener Weg und die Elektroschrottannahme auf dem Bauhof.