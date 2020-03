Die Feuerwehr Hüllhorst – hier bei einer Alarmübung zum Thema Verkehrsunfall – hat Maßnahmen ergriffen, um auch in Zeiten der Pandemie für die Bürger im Einsatz sein zu können.

Hüllhorst (WB). Die Leiter der Feuerwehr Hüllhorst nehmen Stellung zur aktuellen Situation. Stefan Mehnert sagt: „Bereits am 6. März haben wir schweren Herzens die Jahresdienstversammlung abgesagt, und seitdem entwickelt sich die Lage schnell und dynamisch. Unsere Feuerwehr besteht ausschließlich aus ehrenamtlichen Einsatzkräften, die wie alle anderen auch im privaten und beruflichen Umfeld mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen haben. Als Leitung der Feuerwehr wurde uns schnell klar, dass die Pandemie erhebliche Auswirkungen auf die Feuerwehr haben wird.“

Am vergangenen Freitag sei ein Pandemiestab gebildet worden, der seitdem die Lage beobachte und Maßnahmen erarbeite, so der Feuerwehrchef weiter.

Am selben Tag seien alle nicht zwingend erforderlichen dienstlichen Aktivitäten bis auf Weiteres eingestellt worden. Sven Heuer, stellvertretender Leiter der Feuerwehr, informiert näher über den Pandemiestab: „Dieser besteht neben der Leitung der Feuerwehr derzeit aus zwei zusätzlichen Führungskräften. Damit wir zusammenarbeiten können, haben wir eine Webkonferenz-Plattform eingeführt. Es wurde ein Pandemieplan ausgearbeitet und eine Dienstanweisung für die Besonderheiten bei Einsätzen erstellt.“

Überblick über Einsatzbereitschaft

Eine besondere Herausforderung sei es, den Überblick über die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr zu behalten. Heuer: „Bereits jetzt sollen Einsatzkräfte mit Erkältungssymptomen den Einsatzdienst meiden, um eine weitere Schwächung zu verhindern. Wir führen gerade eine Software ein, mit der jede Einsatzkraft per Handy melden kann, ob sie einsatzbereit ist. So können wir den Status der Feuerwehr zentral im Blick behalten und rechtzeitig durch Anpassungen in der Alarm- und Ausrückeordnung reagieren.“ Tagsüber habe die Feuerwehr durch die hohe Auspendler-Quote generell weniger Einsatzkräfte zur Verfügung und rücke daher seit vielen Jahren nach einem anderen Konzept aus.

Das Problem: Ein Teil der Einsatzkräfte sei nun tagsüber durch die Aufsichtspflicht für die Kinder gebunden. „Doch auch hier wurde über den Erlass des Landes NRW hinaus eine Lösung zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft von der Gemeinde geschaffen“, betont Heuer.

Feuerwehrchef Mehnert ergänzt: „Die Feuerwehr ist im Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) der Gemeinde Hüllhorst vertreten und steht im ständigen Austausch mit der Verwaltung. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass auch zunehmend Einsatzkräfte in häusliche Quarantäne kommen oder krank werden. Wir hoffen aber, dass die Maßnahmen der Landesregierung greifen. Wir behalten die Lage im Blick und werden entsprechend reagieren, um den Bürgerinnen und Bürgern bei Bränden oder anderen Unglücksfällen helfen zu können.“