Von Kathrin Kröger

Hüllhorst (WB). In der letzten Ratssitzung vor der Corona-Zwangspause hat erneut das von der Volksbank Schnathorst geplante Bauvorhaben „Hüllhorst-Mitte“ auf der Tagesordnung gestanden. Zu Gast war als Referent in der Ilex-Halle Diplom-Geograph Askan Lauterbach, Stadtplaner und beratender Ingenieur vom gleichnamigen Hamelner Planungsbüro, der den Vorentwurf des Bebauungsplanes vorstellte.

Zum Hintergrund: Verwaltung und Investor haben im jüngsten Gemeindeentwicklungsausschuss einen Sachstandsbericht zum Bauprojekt gegeben (wir berichteten). Die Volksbank Schnathorst will wegen der hohen Nachfrage nach Wohnungen in den zwei geplanten Gebäuden etwa 20 barrierefreie Mieteinheiten schaffen, außerdem sollen zwei Räume für gewerbliche Nutzungen beziehungsweise Praxisräume zur Verfügung gestellt werden.

Beschleunigtes Verfahren

Lauterbach verwies darauf, dass es sich um ein beschleunigtes Verfahren handele. Eine der Voraussetzungen dafür ist, dass die Grundfläche kleiner als 20.000 Quadratmeter beträgt. Das betreffende Plangebiet umfasst 10.767 Quadratmeter und liegt somit deutlich darunter. „60 Prozent des Grundstückes kann überbaut werden“, sagte Lauterbach. Die Gebäude dürften nicht länger als 50 Meter und nicht höher als 11,5 Meter sein.

Der Rat beschloss mehrheitlich – bei 25 Ja-Stimmen, vier Nein-Stimmen und einer Enthaltung (Erwin Heemeier, SPD) –, den Entwurf des Bebauungsplanes „Hüllhorst-Mitte“ als B-Plan der Innenentwicklung aufzustellen sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange einzuleiten.

Kritik von UHu FWG und Grünen

Vor der Abstimmung kam jedoch deutliche Kritik von UHu FWG und Grünen an dem Entwurf des Architektenbüros auf. Lars Wunderlich (UHu FWG) machte den Anfang. Er monierte einen zu geringen Abstand vom neuen Gebäude zum Kindergarten. „Außerdem ist das Wäldchen gar nicht mehr eingezeichnet, auf einmal sind die Bäume weg. Linde und Grünbestand sollen bleiben.“

Lauterbach widersprach der Aussage, dass Grünfläche ersatzlos wegfiele. In der Begründung zum Entwurf des B-Plans heißt es dazu unter dem Punkt „Umweltbelange“: „Das Plangebiet umfasst im nördlichen Bereich derzeit eine große Parkplatzfläche mit einigen Einzelbäumen. Westlich schließt eine Scherrasenfläche an, die durch eine Hecke mit standortheimischen Gehölzen vom Parkplatz abgegrenzt ist. Diese Gehölze sind von der Planung betroffen und müssen der Neustrukturierung des Parkplatzes weichen.“

Im Zuge der Neugestaltung sei jedoch die Pflanzung neuer Einzelbäume zur Durchgrünung und Gliederung der Stellplätze geplant. Im Süden befinde sich ein Kindergarten, dessen Freiflächen einen ausgeprägten Gehölzbestand mit einigen Großbäumen umfassen würden. „Dieser Bereich ist von dem geplanten Vorhaben nicht betroffen und wird daher nicht beeinträchtigt.“ Die am Pfarrweg stehende ortsbildprägende alte Linde sowie eine Walnuss und weitere Gehölze müssten weitestgehend dem Bauvorhaben weichen, heißt es weiter in der Begründung.

Jürgen Friese: „Fantasieplan“

Jürgen Friese, Fraktionsvorsitzender der Grünen, führte etliche Kritikpunkte an. Scharf griff er den Architekten an und riet dem Planer, sich von diesem zu trennen. Was der Architekt vorgelegt habe, sei ein Fantasieplan, bei dem Etliches nicht den Tatsachen entspreche. Dies führte schließlich auch zu der Entscheidung der beiden Grünen-Vertreter sich nicht wie ursprünglich geplant zu enthalten, sondern mit Nein zu stimmen, als es um die nächsten Schritte im Verfahren ging. Zum Bebauungsplan wollte Friese unter anderem Folgendes wissen: Auf dem Grundstück im Bereich Altes Pfarrhaus stehe eine 150 bis 200 Jahre alte Hainbuche, die sich im Planungskonzept nicht wiederfinde. „Was plant man damit?“ Ferner sprach sich der Grünen-Chef gegen das Fällen der Linde und des Walnussbaumes aus wie auch gegen das Entfernen der Fichten nahe des Kindergartens.

Überdies sprach Friese die Parkplatzzahl an, die er für unzureichend hält. Es seien 76 Parkplätze eingezeichnet – „davon sind mindestens zehn schon von privaten Nutzern blockiert, zehn weitere von jetzigen Bewohnern belegt“. Es blieben also noch etwa 56 Parkplätze. „Wenn man 1,5 Parkplätze für jede Wohneinheit zugrunde legt, sind das weitere 30 Parkplätze. Dann bleiben noch 26 für Besucher und Kirchgänger.“ Der Grünen-Politiker regte an, über eine Tiefgarage nachzudenken.

Gemeinde will Anregungen aufgreifen

Außerdem kam er auf das Thema Ärztehaus zu sprechen. Friese fragte, ob besagte zwei Räume für Gewerbe oder eine ärztliche Praxis groß genug für beispielsweise eine Kinderarztpraxis seien. „Wir bedauern ausdrücklich, dass das Wort Ärztehaus im Antrag nicht mehr im Vordergrund steht, denn der Sinn war hier ja, die ärztliche Versorgung für die Gemeinde zu verbessern“, so Friese. Während Fachbereichsleiterin Susanne Sassenberg betonte, dass es sich um einen Entwurf handele, der noch im Detail angepasst werde – seien es Abstände, Bäume wie auch Parkfläche – sagte Bürgermeister Bernd Rührup bezüglich der Praxisfrage: „Wir müssen erstmal etwas haben, was wir Ärzten anbieten können. Auch die Kinderarzt-Anregung werden wir aufgreifen.“