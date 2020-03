Von Kathrin Kröger

Büttendorf/Brüssel (WB). Er pendelt zwischen Büttendorf, Brüssel und Berlin, Hanse-Office Europaparlament und Kieler Europaministerium. Allein Thorsten Augustins berufliche Tätigkeiten mal eben kurz zu beschreiben, ist unmöglich. Wer den Lebenslauf des gebürtigen Mindeners studiert, der mit Ehefrau Anke Kaiser in Büttendorf lebt, kommt nicht umhin, beeindruckt zu sein. Erst recht, wenn man von seinen überaus fordernden und komplexen Aufgaben als Behördenleiter in der belgischen Hauptstadt erfährt. Die Frage kommt unwillkürlich in den Sinn: Hat Thorsten Augustins Tag mehr als 24 Stunden?

„Es ist alles eng getaktet“, sagt der 55-Jährige und meint damit nicht nur seinen dienstlichen Terminplan. Zu seinen ersten beruflichen Stationen zählte das Bundesfinanzministerium in Bonn unter der Leitung von Theo Waigel. Dort befasste er sich von der Pike auf mit Haushaltsangelegenheiten. Berlin wurde nach dem Regierungsumzug 1999 zwar noch ein weiteres Mal sein fester Arbeitsort – von 2003 bis 2006 war Augustin Referatsleiter im Bundeskanzleramt, wo er „die wirklichen Mechanismen der Politik kennen lernte“ - doch der europäische Gedanke hatte ihn früh fasziniert und ließ ihn nicht mehr los.

1995 begann die Liebe zu Brüssel. Neun Jahre lang war der junge Jurist dort Referent im Bundesfinanzministerium, bevor er 2001 als Attaché zur Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der EU wechselte. „Ich habe das Glück gehabt, alle beruflichen Stationen erleben zu dürfen, die für eine umfassende Kenntnis der Entscheidungsabläufe bei der Entstehung von EU-Gesetzesvorhaben und anderen EU-Maßnahmen erforderlich sind“, so Augustin.

Netzwerk zu Entscheidungsträgern

Seit 2006 bekleidet er seine jetzige Position als einer der beiden Leiter des Hanse-Office, der Gemeinsamen Vertretung der Freien und Hansestadt Hamburg und des Landes Schleswig-Holstein bei der Europäischen Union, wobei der Büttendorfer die Interessen von Schleswig-Holstein vertritt. Seit 2007 leitet er überdies die Abteilung für Europa-, Ostsee- und Nordseeangelegenheiten in der schleswig-holsteinischen Landesregierung in Kiel.

Der Jurist kann auf einen 25-jährigen Erfahrungsschatz im EU-Geschäft bauen und verfügt über ein entsprechendes Netzwerk zu Entscheidungsträgern auf EU- und Bundesebene. „Das ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Tätigkeit in Brüssel“, sagt Thorsten Augustin, der mitnichten das Klischee des Beamten, der von 9 bis 5 am Schreibtisch sitzt, erfüllt. Das kann er zwar gar nicht, denn seine Funktion erfordert ein großes, weit über einen Acht-Stunden-Arbeitstag hinausgehendes Engagement, das will er aber auch nicht. Augustins Schreibtisch ist vor allem sein Laptop, das er vorwiegend im Zugabteil aufklappt – auf seinen Reisen zwischen vier Orten.

Europa bezeichnet der EU-Experte als „größtes Friedensprojekt unserer Geschichte“. Und er wirbt für Brüssel. Der Ort biete nicht nur für einen Beamten faszinierende Arbeitsmöglichkeiten, die er in seinem „Job“ gefunden habe. „Hier tätig zu sein, bedeutet nichts weniger als an der Gestaltung unserer Zukunft in Europa an entscheidender Stelle teilhaben zu dürfen“, sagt er. Zu den zahlreichen Aufgaben Augustins gehören neben der Beratung und der Vermittlung von Kontakten auch die Repräsentation des Hanse-Office und damit Schleswig-Holsteins in Brüssel. Mit dem von ihm und seinen Mitarbeitern organisierten Events möchte er etwas bieten, das nicht jeder macht.

Von Plattdeutsch bis Heavy Metal

Voll sei das Haus gewesen, als beispielsweise Armin Mueller-Stahl im Hanse-Office seine Bilder ausstellte. „Das ist ein Weltkünstler“, schwärmt Augustin von der Begegnung und erzählt noch von einer Tatort-Preview, Poetry Slam, plattdeutschen Abenden, ja, sogar das Stichwort „Wacken“ fällt. Ein Heavy-Metal-Motto in einer so hochseriösen Behörde? Thorsten Augustin hat es ermöglicht und wie die Besucher riesigen Spaß gehabt. „Eine koreanische Regisseurin hatte einen Film über den Festivalort gemacht und die Leute mussten in Ledersachen erscheinen.“ Und ließen sich Dosenbier und Currywurst schmecken. „Sonst kriegen sie immer irgendwelche Häppchen“, sagt Augustin und schmunzelt.

An solche gesellschaftlichen Ereignisse ist aber nun nicht zu denken. Das Coronavirus verändert natürlich auch die Arbeitsweisen des Hanse-Office und seiner Mitarbeiter. Seit dem 16. März arbeitet der Ministerialdirigent von zu Hause aus. „Ich bin wie immer ständig online. Alle aktuellen Anforderungen kann ich erledigen.“ Unter normalen Umständen schaffe er es, zumindest fast immer am Wochenende in Büttendorf zu sein. „Ich habe eine verständnisvolle Ehefrau, mit der ich seit 1992 eine Fernbeziehung führe. Zu Hause übernehme ich dann im Gegenzug die Versorgung und Betreuung unserer Deutschen Dogge und der 18 Katzen“, sagt der Tierschützer und wieder fragt man sich, wie er das alles unter einen Hut bekommt.

Auch den Tischtennis-Sport betreibt Thorsten Augustin mit Leidenschaft. Er steht für den TTC Mennighüffen an der Platte – mit großem Erfolg. In seiner Heimatregion würde der EU-Fachmann gern öfter in Erscheinung treten, und eben nicht nur bei sportlichen Matches. Im Mai 2018 besuchte er anlässlich des Europatages den HOPE-Club des Wittekind-Gymnasiums in Lübbecke. Bislang habe es aber leider noch keine weiteren Einladungen im Mühlenkreis gegeben.

Zusammen die Herausforderungen meistern

Was ist ihm wichtig zu vermitteln, insbesondere jungen Menschen? „Zusammen können wir alle Herausforderungen meistern. Das gilt für den Klimaschutz, die Bekämpfung des internationalen Terrorismus, die Cyberkriminalität, die demografischen Herausforderungen oder die Migrationspolitik.“ Er würde sich freuen, wenn zudem so viele junge Menschen wie möglich am Erasmus-Projekt teilnehmen würden, „dem Erfolgsprojekt der EU schlechthin“. Der Austausch über alle Grenzen hinweg, der Blick über den Tellerrand – das sei eine persönliche Bereicherung, die das weitere Leben entscheidend beeinflussen könne.

Der Gemeinschaftsgedanke müsse mehr denn je auch in der Corona-Krise zum Tragen kommen. Thorsten Augustin hegt sogar die leise Hoffnung, dass es danach unter den EU-Mitgliedstaaten „endlich die erforderliche Solidarität geben wird“.