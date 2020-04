Die Grünen möchten die alten Eichen in Büttendorf besonders schützen.

Hüllhorst (WB). Die Grünen im Hüllhorster Gemeinderat wollen mit einem Antrag zum Schutz von Naturdenkmälern beitragen. Grünen-Ratsmitglied Jürgen Friese sorgt sich besonders um einige sehr alte Bäume in Büttendorf.

„Im Ortsteil Büttendorf stehen neun mehr als 100 Jahre alte Eichen“, schreibt Jürgen Friese an Bürgermeister Bernd Rührup. „Die Eichen sind aus unserer Sicht ortsprägend.“ Wie Friese beschreibt, betrage ihr Stammumfang in 1,10 Meter Höhe zwischen 2,50 Meter und 3,40 Meter. „Diese Bäume sind aus Sicht der Hüllhorster Grünen Naturdenkmale die durch ihre Gestalt der Umgebung einen prägenden und unverwechselbaren Charakter geben.“ Die zu schützende Einzelbäume oder Baumgruppen würden einen besonderen Wuchs und besonderes Aussehen aufweisen. Der naturgeschichtliche oder landeskundliche Aspekt, wie er sich hier präsentiere, sei für Naturdenkmale typisch.

Fünf dieser alten Eichen stehen in der Straße „Kleine Straße“, vier „Im Dorfe“ Ecke „Hössen“. Die Grünen weiter: „Deshalb beantragen wir nach Paragraf 28 diese neun Eichen durch Rechtsverordnung als festgesetzte Einzelschöpfungen der Natur, deren besonderer Schutz aus naturgeschichtlichen, landeskundlichen Gründen und der Seltenheitswerte Eigenarten und Schönheiten zu schützen“.

Allerdings ist in diesem Fall besonders der Kreis als Naturschutzbehörde zuständig. Deshalb die Forderung der Grünen an die Hüllhorster Politik: „Bis zu einer Entscheidung des Kreises, ob die neun Eichen als Naturdenkmäler anerkannt werden, beantragen wir, dass an diesen Bäumen alle Handlungen verboten werden, die zur Zerstörung, Beschädigung oder nachhaltigen Störung des Naturdenkmales oder seiner geschützten Umgebung führen können. Nur Totholz darf herausgeschnitten werden. Darüber sind die Besitzer der Bäume zu informieren um nichterlaubte Handlungen auszuschließen.“