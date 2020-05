Die bisher beantragten Stundungen der Gewerbesteuer betragen rund 87.000 Euro, Anträge auf Herabsetzung von Vorausleistungen sind in Höhe von 740.000 Euro eingegangen. Foto: dpa

Hüllhorst (WB). Wie wirkt sich die Corona-Krise auf die Gemeindekasse aus? Bürgermeister Bernd Rührup hat die Spitzen der im Rat vertretenen Fraktionen und Parteien per E-Mail über die aktuelle Finanzlage informiert, weil die nächsten Rats- und Ausschusssitzungen, wie es geplant sei, erst wieder ab Anfang Juni stattfinden.

„Die bisher beantragten Stundungen der Gewerbesteuer betragen rund 87.000 Euro, Anträge auf Herabsetzung von Vorausleistungen sind in Höhe von 740.000 Euro eingegangen, so dass sich die Einnahmeausfälle bei der Gewerbesteuer aktuell auf 827.000 Euro belaufen. Bei einem Ansatz von etwa 10,3 Millionen Euro entspricht das einem Defizit von acht Prozent“, so der Hüllhorster Bürgermeister. Sollte die Einschätzung des Städte- und Gemeindebundes, der mit Einnahmeausfällen von bis zu 20 Prozent rechne, zutreffen, würde der coronabedingte Ausfall nach Angaben des Gemeindeoberhauptes rund zwei Millionen Euro betragen.

Auch weitere kleinere Einnahmen, zum Beispiel die Beiträge für die Offene Ganztagsgrundschule, Einnahmen aus der Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser und Vergnügungssteuer, fielen aus. Mehrausgaben für die Beschaffung von Schutzmaterialien wie Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Schutzmasken, die Erstellung von Spuckschutzwänden und der Bürgerbüro-Vorrichtungen seien bisher in Höhe von rund 21.000 Euro angefallen.

Gemeinde verfügt über „gute Liquidität“

Durch die Wiederaufnahme des Schulbetriebes sowie der öffentlichen Dienstleistungen sei mit weiteren coronabedingten Kosten zu rechnen, sagt das Gemeindeoberhaupt. „Die gesamten Auswirkungen der Corona-Krise auf die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde Hüllhorst lassen sich aus heutiger Sicht noch nicht umfassend beurteilen, da sich die einnahmewirtschaftlichen Folgen vor allem in den zukünftigen Jahren niederschlagen werden. Da die Gemeinde über eine gute Liquidität verfügt, können wir unsere Aufgaben weiterhin uneingeschränkt erfüllen“, so Rührup.