Hüllhorst-Oberbauerschaft (WB). Witzige Ideen, um die Zeit zu Hause zu überstehen – auch das bringt die Corona-Krise hervor. Unter dem Hashtag #stayathomechallenge teilen Intenet-Nutzer Vorschläge, Aktionen, Botschaften und Grüße. Das Team der Freilichtbühne Kahle Wart wurde unter diesem Motto, also der „Bleib-zuhaus-Herausforderung“, von seinen Freunden von der Freilichtbühne Wagenfeld nominiert, ein Foto zu erstellen. Es soll zeigen, „dass auch wir zu Hause bleiben“.

Mitglieder der Freilichtbühne Wagenfeld sind kreativ geworden und senden über eine neue Art der Kommunikation Grüße. Mitglieder der Freilichtbühne Wagenfeld sind kreativ geworden und senden über eine neue Art der Kommunikation Grüße.

Die Darsteller und alle anderen Mitwirkenden aus Oberbauerschaft bedauern es sehr, dass sie dieses Jahr kein Theater machen können. „Es fällt uns nicht leicht – keine Proben, kein Lachen auf der Bühne. Es fehlen einfach die Kollegen und Freunde, auch die Sprüche von unserem Regisseur: ‚Hast Du gut gemacht‘, oder ‚Das machen wir jetzt immer so‘.“

Vor allen Dingen fehlen dem Ensemble aber sein Publikum und nicht zuletzt die Freunde von den Freilichtbühnen aus der Umgebung. „Es ist immer wieder schön, sich gegenseitig zu besuchen, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. In schlechten Zeiten zusammenzuhalten, das macht Freundschaft aus. Damit ist einfach ein lieber Gruß gemeint mit dem Wunsch: Bleibt gesund.“ Die Besuche sollen nächstes Jahr nachgeholt werden, „in der Hoffnung, dass wir uns dann alle gesund und munter wiedersehen“. Die Nominierung der Oberbauerschafter ging an die Bühnen Nettelstedt und Porta sowie an die Dorfkapelle Oberbauerschaft und die Volkstanzgruppe des Heimatvereins.