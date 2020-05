Unbekannte haben eine Scheibe zu einem der Technikräume in der Gesamtschule eingeworfen.

Hüllhorst (WB). Unbekannte haben am späten Montagabend in Hüllhorst randaliert. Offenbar brachen sie zunächst eine Gartenhütte am Kindergarten auf und nahmen von dort zwei Tretroller mit. Die Dreiräder fanden Polizisten später auf dem Schulhof der Gesamtschule. Dahin waren die Beamten ursprünglich wegen einer eingeschlagenen Scheibe gerufen worden.