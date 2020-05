Von Kathrin Kröger

Hüllhorst (WB). Abstände, Bäume, Parkplätze – am Entwurf des Bebauungsplans zum Projekt „Hüllhorst-Mitte“ hat es in der jüngsten Ratssitzung etliche Kritikpunkte gegeben.

Vor allem Lars Wunderlich (FWG UHu) und Jürgen Friese (Grüne) monierten unter anderem die Darstellungen im Entwurfsplan wie zum Beispiel den fehlenden Baumbestand des Kindergartens, äußerten Bedenken bezüglich der Nähe zwischen Wohnbebauung und Kita und verwiesen auf einen ihrer Ansicht nach nicht schlüssigen Bedarf an Stellplätzen. Zudem wurde eine Tiefgarage angeregt.

Die Verwaltung versicherte, dass man den Entwurf gemeinsam mit Investor und Planer noch einmal überarbeiten und die Hinweise der Fraktionen berücksichtigen werde.

Aktueller Sachstand

Wie ist nach zwei Monaten der aktuelle Sachstand? Die Anmerkungen aus der Sitzung werden in Abstimmung mit der Volksbank in die weitere Planung mit aufgenommen, wie Bürgermeister Bernd Rührup auf Anfrage dieser Zeitung betonte.

Mehrheitlich hatte der Rat mit dem vorgestellten Entwurf die öffentliche Auslegung sowie die Beteiligung der Behörden beschlossen. Diese läuft noch bis zum 25. Mai. Rührup: „Bis zu diesem Zeitpunkt können Anregungen und Bedenken zu dem Entwurf vorgebracht werden.“

Ortsbegehung geplant

Verwaltungsseitig sei vorgesehen, wie im Rat angeregt, vor der nächsten Sitzung des zuständigen Gemeindeentwicklungsausschusses am 27. August eine Ortsbegehung vorzunehmen. Anschließend solle über die eingegangenen Stellungnahmen beraten werden, so der Bürgermeister. Ob in dieser Sitzung des Ausschusses schon ein abschließender Satzungsbeschluss als Empfehlung an den Rat oder eine erneute öffentliche Auslegung beschlossen werde, hänge von den vorgebrachten Stellungnahmen ab.

Kein positives Zeichen

Dem seit geraumer Zeit gehegten Wunsch aus der Politik, dass sich auch Mediziner auf dem neu gestalteten Areal ansiedeln – im Rat hatte Jürgen Friese die Niederlassung eines Kinderarztes thematisiert – kann momentan noch nicht mit positiven Zeichen begegnet werden. „Es gibt derzeit keinen konkreten Verhandlungsansatz, da zunächst einmal das Planungsverfahren abgeschlossen sein muss“, sagt Bernd Rührup. Grundsätzlich habe sich an den Zulassungsbeschränkungen aber nichts geändert.

2500 Kinder in Hüllhorst

Im Kreis Minden-Lübbecke leben nach Recherche der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe etwa 55.000 Kinder und Jugendliche, davon etwa 2500 in Hüllhorst. Das Facharztkontingent ist bereits voll ausgefüllt. Bei einer Messzahl von 3990 Kindern pro Arzt wäre für Hüllhorst ein rechnerisches Potenzial von 0,6 Kinderarztstellen vorhanden. „Denkbar ist eine Zweitpraxis, wenn eine Interessentin oder ein Interessent gewonnen werden kann.“