Hüllhorst (WB). Durch die Corona-Pandemie ist die Welt gerade auch vieler Kinder auf den Kopf gestellt. Da tut ein wenig Ablenkung gut, meinten die Hüllhorster Grünen. Bürgermeisterkandidat Benjamin Rauer lud die Kinder von fünf bis acht Jahren zu einem Malwettbewerb ein. Sie sollten malen, was ihnen in Hüllhorst gefällt oder was sie sich noch für ihre Gemeinde wünschten.

Jetzt hat die Jury eine Entscheidung getroffen. Sie bestand aus der grünen Ratsfrau Jutta Klare-Steinbrink, Dana Rohlfing (Praxis für Logopädie „WortSchatz“) und Bürgermeisterkandidat Benjamin Rauer. 13 sehr unterschiedliche Bilder waren eingegangen und machten der Jury die Entscheidung schwer.

Mehrmals gemalt wurde ein Schwimmbad für Hüllhorst. Hier fiel besonders das Werk von Mats (6) ins Auge, der mit Klebetechnik ein Freibad mit roter Rutsche und einem Strand gestaltet hat. Er wollte auch ausdrücken, dass er sich wünscht, bald wieder am Schwimmkurs des Gemeindesportverbandes teilnehmen zu können. Dieser fällt wegen der Sanierung des Lehrschwimmbeckens Oberbauerschaft aus. Mats erhielt als Sonderpreis für die ausgefallene Technik einen Gutschein für die Buchhandlung Hüllhorst.

Das sind die Gewinner

Über den Hauptpreis (25 Euro Büchergutschein) durfte sich Albrecht (6) aus Schnathorst freuen. Ihm fehlt das Tennistraining mit seinem Freund Oskar auf den Tennisplätzen des TC Tengern. Die Hüllhorster Kirche mit einem großen Regenbogen wurde von Lotta (6) aus Büttendorf eingereicht. Der Regenbogen war auch schon Teil einer deutschlandweiten Aktion und soll mitteilen: „Alles wird gut” oder „Du bist nicht alleine”. Dafür wurde Lotta ein Gutschein über 20 Euro überbracht.

Den 3. Platz (Gutschein über 15 Euro) erhielt Christian (8) aus Oberbauerschaft. Er malte einen Traktor sowie ein Feuerwehrauto, weil ihm an Hüllhorst besonders die Landwirtschaft, der Wald und die Blaulichtkids gefallen. Einen Sonderpreis erhielt Jolina (6) für ein sehr detailliertes Bild vom Struckhof. Dort ist sie oft mit dem Fahrrad unterwegs, muss aber auf Grund des fehlenden Fahrradweges und der recht gefährlichen Straßenführung ihr Rad häufig schieben.

Die Grünen haben sich bei allen Kindern für ihre schönen Bilder mit einem kleinen Preis im Briefkasten bedankt. Der Dank geht auch an die Eltern, so Benjamin Rauer, die die Bilder eingesendet haben und ihre Kinder in dieser Zeit, ohne Kita und Schule, so gut unterstützen.