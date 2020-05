Hüllhorst (WB/ko). Erst vor ein paar Monaten hat sich die Freie Wählergemeinschaft FWG UHu in Hüllhorst gegründet. Den Vorsitz hat Lars Wunderlich inne. Gemeinsam mit seinen Parteikollegen hatte er nun zur Wahl ihrer Direktkandidaten sowie der Kandidaten für die Ersatz- und Reserveliste in die Gesamtschule Hüllhorst eingeladen. Unter Einhaltung der Abstandsregeln und Hygienevorschriften wurde in der Cafeteria die Wahl vorgenommen.