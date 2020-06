Hüllhorst-Oberbauerschaft (WB/kk). Ansprechende Fotos in der herrlichen Natur in Oberbauerschaft zu schießen, ist auch in Corona-Zeiten möglich. So gehörte zu den Aktionen der Dorfgemeinschaft Oberbauerschaft jüngst ein Fotowettbewerb, mit dem die Oberbauerschafter dazu aufgerufen wurden, Bilder und Schnappschüsse rund um den Hüllhorster Ortsteil zu machen und einzusenden. Ziel des Wettbewerbes: insbesondere die Präsentation der Bilder auf der Oberbauerschafter Internetseite, damit die wunderschönen Aufnahmen für alle zugänglich sind. Und: Es gab auch etwas zu gewinnen.