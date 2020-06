Haus nach Brand unbewohnbar

Vollalarm in Bröderhausen – Feuer in Küche breitet sich schnell aus

Hüllhorst (WB/ko). Ein Wohnhaus in Bröderhausen an der Großenberkener Straße ist am Mittwochmittag bei einem Brand so beschädigt worden, dass es unbewohnbar wurde. Die drei Bewohner konnten das Gebäude eigenständig verlassen. Ursache war ersten Erkenntnissen nach ein Ausbruch des Feuers über einer Küchen-Dunstabzugshaube im Untergeschoss. Einsatzleiter war Meik Knollmann.