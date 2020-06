Glück und Geld gebracht

Tengern (ah). „Schornsteinfeger bringen Glück“, so heißt es im Volksmund, und in diesem Fall auch Geld dazu: Schornsteinfegermeister Jochen Schnier und seine Frau Tanja sowie ihr Mitarbeiterteam haben das wieder bewiesen. Mit einer Spende in Höhe von 1500 Euro unterstützen die rührigen Tengeraner krebskranke Kinder und deren Eltern im Johannes-Wesling-Klinikum.

Von Westfalen-Blatt