Grüne aus Hüllhorst besetzen alle 16 Bezirke mit Kandidaten

Die Wahlleitung übernahm Siegfried Gutsche, der als langjähriger, grüner Kreispolitiker dieses Jahr für den Landratsposten kandidiert. „Ich habe schon viele dieser Veranstaltungen geführt“, erklärte er. Somit konnten die Wahlgänge zügig durchgeführt werden. Alle 16 Bezirke in Hüllhorst sind mit Kandidaten besetzt worden. Bei der Kommunalwahl kann also wieder in jedem Ortsteil ein grüner Direktkandidat gewählt werden. Bei der Wahl der Reserveliste wurden alle Kandidaten mit großer Mehrheit gewählt.

Viele Anträge wurden im Rat angenommen

Den ersten Listenplatz erreichte Jürgen Friese. Bei seiner Vorstellungsrede lobte er die gute Zusammenarbeit mit „seinen“ Ratsfrauen Anja Schmidt und Jutta Klare-Steinbrink, die für die hinteren Plätze kandidieren und womöglich nicht wieder in den Rat einziehen werden. „Wir haben sehr viele Anträge gestellt und die allermeisten wurden im Rat auch angenommen“, sagte der amtierende Fraktionsvorsitzende. Die einzige Kampfabstimmung folgte um den zweiten Listenplatz, die Dana Rohlfing für sich entschied.

Auf den weiteren Plätzen schlossen sich Carsten Stegmann (3), Nils Beinke-Schulte (4) und Rafael Kleemann (5) an. Die Wahl für den 6. Platz gewann Benjamin Rauer, der feststellte, „dass ich ihn hoffentlich gar nicht brauche, wenn ich zum Bürgermeister gewählt werde“. Ihm folgten Sebastian Rohlfing (7), Anja Schmidt (8), Wolfang Noreick (9), Jutta Klare-Steinbrink (10), Christin Löhbrink (11), Corinna Schlothahne (12), Markus König (13), Henrik Eckersberg (14), Birgitt Kopp (15) und Christiane Stöppler (16). Da auch auf Kreisebene gewählt wird, stellten die Grünen in Hüllhorst auch hier Kandidaten auf. Benjamin Rauer kann in dem neuen Wahlbezirk mit Tengern, Bröder-hausen und dem nordwestlichen Teil von Bad Oeynhausen gewählt werden. Für die weiteren Ortsteile bewirbt sich Nils Beinke-Schulte für das Hüllhorster Direktmandat im Kreistag.

Wohnraum für junge Familien schaffen

Auch das Wahlprogramm wurde verabschiedet. Nach langer Beratungszeit in den vergangenen Monaten – zuletzt auch online – einigte sich die Versammlung einstimmig auf das vorgelegte Programm. Klarer Fokus liegt auf der Klimakrise, denen die Grünen mit „sauberer Sonnenenergie, stark verbessertem Nahverkehr und echtem Umwelt- und Artenschutz“ begegnen wollen. Gleichzeitig dürfe aber auch das Soziale nicht vergessen werden. So soll gefördert werden, dass alte, große Häuser zunächst saniert werden und dann darin Wohnungen für junge Familien entstehen. Das komplette Wahlprogramm findet sich auch online unter grüne-hüllhorst.de/wahlen.

„Mit einem kompletten und kompetenten Team bewerben sich die Grünen Hüllhorst nun um das Vertrauen der Wähler. Zuletzt hat die Partei viele Neu-Mitglieder überzeugt, die erstmals oder erst seit kurzem an Veranstaltungen des Ortsverbands teilnehmen“, sagt Nils Beinke-Schulte. Bei der Vorstellungsrunde sei häufig zu hören gewesen: „Ich bin erst seit kurzem dabei, habe aber richtig Lust, mich zu engagieren.“