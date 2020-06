Hüllhorster Schulleiterin Marina Butschkat-Nienaber geht in Pension

Wie fühlen Sie sich?

Marina Butschkat-Nienaber : Irgendwie ist es noch normal. Man hat noch so viel zu tun. Ich habe auch einige Beurteilungen von Referendaren zu schreiben. Und dann bin ich einfach froh. Das Gefühl ist gut, dass etwas anderes kommt. Auch wenn ich es mir noch gar nicht vorstellen kann, denn ich hab immer irgendwie Geld verdienen müssen. Auch mein Studium hab ich mir verdienen müssen, weil das Geld von zu Hause nicht so da war. Ich hab immer gejobbt und gearbeitet.

Wie verlief Ihr Weg, bevor Sie zur Gesamtschule in Hüllhorst kamen?

Butschkat-Nienaber : Ich wollte von klein auf immer Lehrerin werden. Aber als ich fertig war und das zweite Staatsexamen hatte, wurden ganz wenige Lehrer eingestellt. Durch mein Chemie-Studium bekam ich in der chemischen Industrie einen schönen Job. Dort habe ich fünf Jahre gearbeitet, aber dann fehlten mir doch die Kinder. Ich habe mich nochmal beworben und bekam sofort eine Stelle. Bevor ich zur Gesamtschule in Hüllhorst kam, war ich von 1992 bis 1999 an der Gesamtschule in Hille, heute Verbundschule, tätig.

Was hat Sie besonders erfüllt an dem Lehrerberuf?

Butschkat-Nienaber : Ich habe ja schon als Jugendliche, mit 17 Jahren, Musikstunden an der Musikschule in Bielefeld gegeben. Ich wollte das also immer machen. Für mich ist wichtig, dass Kinder die Möglichkeit haben, etwas Neues zu erfahren und Ideen vermittelt bekommen. Das war mein Hauptgedanke. Für mich war Schule immer spannend, als Kind schon. Ich bin gern zur Schule gegangen und war wissbegierig. Immer noch.

Als Schulleiterin konnten Sie ja wahrscheinlich nicht mehr so viel Unterricht geben wie vorher, oder?

Butschkat-Nienaber : Die Verwaltungsarbeit ist immer mehr geworden, das stimmt, aber ich habe immer Unterricht gegeben – in den Fächern Chemie und Mathematik. Erst in den letzten zwei Jahren habe ich nur noch einen Leistungskurs gehabt. In Mathe. Um Chemieunterricht vorzubereiten, sitzt man unten im Labor und tüftelt Versuche aus. Das kostet unheimlich viel Zeit. Mathe hingegen konnte ich zu Hause vorbereiten.

Sie sind also dicht an den Schülern dran geblieben...

Butschkat-Nienaber : Ja, das ist wichtig. Das macht mein Stellvertreter, Herr Rümpel, auch. Er war in Hille mein Referendar. Wir kennen uns seit 25 Jahren. Als meine Stellvertreterstelle in Hüllhorst frei wurde, hat er genau dann zufällig nach Jahren angerufen. Er war in Düsseldorf und wollte wieder hierhin zurück, bevor die Kinder in die Grundschule kamen.

Was war die größte Belastung in der Corona-Zeit?

Butschkat-Nienaber : Erstmal kam die Schulschließung sehr schnell. Freitag hatte ich noch meinen Mathekurs und da war nicht klar, ob wir Montag noch Unterricht haben. Und dann war auch tatsächlich kein Unterricht mehr. Für die Kollegen war das ja auch alles Neuland und ganz fremd. Wir sind ja ausgebildet, um mit Kindern zu kommunizieren, von Angesicht zu Angesicht. Alle Eltern und Kinder zu erreichen, war schon eine Herausforderung.

Aber es ist ja nicht so, dass Kinder, die mal zwei oder drei Monate keinen klassischen Unterricht haben, deshalb weniger Kenntnisse oder Fähigkeiten haben. Wir haben 13 Schuljahre, das holen Kinder wieder auf.

Leid getan hat es mir insbesondere für den Abiturjahrgang. Die Prüfungen wurden verschoben und dann war das alles ganz eng. Zum Teil schriftliche Prüfung und zwei Tage später das Mündliche. Der Spaßfaktor und die Ausgelassenheit waren weg. Der Jahrgang war echt nett. Solche tollen und verantwortungsbewussten Schülerinnen und Schüler vermisst man natürlich auch.

Wenn Sie zurückblicken, worauf sind Sie stolz?

Butschkat-Nienaber : Die Schule steht gut da, hat einen guten Ruf. Nach wie vor ist das Bestreben groß, dass Eltern ihre Kinder hier anmelden wollen. Zu den Highlights gehörten vor vielen Jahren ein mittelalterlicher Markt oder so manches Schulfest, das wir auf die Beine gestellt haben. Und wir haben ein vielfältiges AG-Angebot: Wir haben angefangen mit Segeln und eigenen Booten am Dümmer. Es gibt heute die Möglichkeit, zu surfen, und bei der Ski-AG gehen mittlerweile 50 Leute auf die Reise. Außerdem haben wir eigene Mountainbikes.

Aber auch das Kollegium war immer sehr freundlich und ist überdies extrem stabil, es geht kaum jemand weg. Die gute Atmosphäre war damals der Grund, warum ich hier geblieben bin. Die Gespräche mit den Kollegen über alle möglichen Themen werden mir fehlen.

Sind Sie positiv gestimmt, was die Übergabe betrifft?

Butschkat-Nienaber : Da mache ich mir keine Gedanken. Herr Rümpel und ich arbeiten sehr gut zusammen. Ich habe immer gesagt, ein Alleinwissen ist nie gut. Es müssen mindestens zwei Personen wissen, was in der Schule abgeht. Da gibt es also keine Geheimnisse, insofern kann er sofort einspringen. Herr Rümpel wird jetzt als Stellvertreter die Schule leiten. Außerdem haben wir ein prima aufgestelltes Schulleitungsteam und ein Organisationsteam, das der Schulleitung zuarbeitet.

Was haben Sie sich vorgenommen für den Ruhestand?

Butschkat-Nienaber : Ich freue mich darauf, meinen Interessen nachgehen zu können. Ich habe früher sehr viel Musik gemacht, dann zeitweilig gar nicht oder kaum. Da will ich mich garantiert wieder mehr reinknien. Ich möchte einfach Muße haben, um kreativ zu sein.

Welches Instrument spielen Sie?

Butschkat-Nienaber : Mein Hauptinstrument ist das Akkordeon. Ich begleite ja auch den Shanty-Chor in Ahlsen, das ist aber nicht die Form von Musik, die ich sonst mache. Ich spiele nicht die leichte Muse, sondern Originalmusik und klassische Bearbeitung – im Ensemble in Bielefeld. Das kennt man hier so gar nicht. Reine Akkordeonorchester. Zum Repertoire gehören Piazzolla, Mozart, Bach und früher habe ich in Kirchen gespielt. Ich habe angefangen, da war ich 6 Jahre und habe bis 20 Unterricht gehabt. Im Schwarzwald, wo ich herkomme.

Und Sie verbringen viel Zeit im Garten...

Butschkat-Nienaber : Den Garten brauchte ich einfach als Ausgleich. Ich war dort jede freie Minute. Statt ins Fitnessstudio zu gehen, mache ich halt meinen Garten. Beim Unkrautzupfen kann man gut nachdenken. Ich will jetzt einfach nur langsamer machen und mich um meine beiden Senioren zu Hause kümmern. Mein Mann ist 20 Jahre älter als ich, ist krank und braucht meine Unterstützung. Es geht ihm besser, wenn ich da bin. Und unser Hund ist auch alt – Jule, elfeinhalb. Ein Australian Shepherd.

Möchten Sie nun auch vermehrt auf Reisen gehen?

Butschkat-Nienaber : Ich bin unheimlich viel gereist, als junger Mensch. Ich war in Afrika in verschiedenen Ländern, in Asien, immer alleine. In der Corona-Zeit habe ich keine Lust dazu. Das hängt auch von der Gesundheit meines Mannes ab. Das Reisen hat nicht mehr diesen Stellenwert. Und ich fahre erst dann, wenn ich mich überall frei bewegen kann, ohne die schreckliche Maske.

Werden Sie ab und an in der Schule vorbeischauen?

Butschkat-Nienaber : Ich werde nicht so einfach in die Schule reingehen. Das ist für mich dann erledigt. Wenn jemand einen Rat braucht, kann er mich gern kontaktieren, aber ich werde hier nicht einfach so aufkreuzen. Aber wenn hier Veranstaltungen sind, werde ich da sein. Ich hoffe, dass ich generell ein bisschen mehr am Gemeindeleben teilnehmen kann.

Was wünschen Sie sich für Ihre Kollegen?

Butschkat-Nienaber : Dass sie in Ruhe unterrichten können, ohne großartige Veränderungen, die von oben aufgedrückt werden.