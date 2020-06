Gesamtschule Hüllhorst verabschiedet 83 Abiturienten

87 Reifezeugnisse, darunter 83 Abiturzeugnisse und vier Zeugnisse der Fachhochschulreife, wurden kürzlich bei einer Entlassfeier in der Ilex-Halle überreicht. Diese wurde aufgrund der Corona-Schutzverordnung auf zwei Veranstaltungen aufgeteilt, sodass zwei Schülergruppen zeitlich versetzt und nur in Begleitung ihrer Eltern verabschiedet wurden.

Viel Durchhaltevermögen bewiesen

Bürgermeister Bernd Rührup sprach dem Jahrgang seine Glückwünsche persönlich aus und lobte den Lerneifer und das Durchhaltevermögen der Schüler, die in diesem Schuljahr unter erschwerten Bedingungen Großes geleistet hätten, auf das sie nun stolz sein könnten. Er ermutigte sie, sich neue Ziele zu setzen, Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen und sich nicht ausbremsen zu lassen, wenn sich die gesteckten Ziele nicht sofort realisieren ließen.

Auch Andreas Schröder, Vorsitzender der Schulpflegschaft und in diesem Jahr selbst Vater eines Absolventen, gratulierte im Namen der Elternschaft zu den bestandenen Reifeprüfungen, betonte die Zielstrebigkeit und die Disziplin der Abiturienten, die nun den höchsten Schulabschluss erreicht hätten, und bedankte sich bei Lehrern und Eltern für ihre unverzichtbare Unterstützung.

Humorvoll betrachteten die Schülersprecherin Alina Kirchhoff und ihr Stellvertreter Eren Kara­yol die Schulzeit der Absolventen und verwiesen auf die kreativen, sportlichen und musikalischen Talente der Stufe. Lea Habig und Emma Piehl sowie Hannah Abelt und Mike Siemonsmeier griffen in zwei Reden als Jahrgangsvertreter die Eigenschaften ihrer Stufe auf, blickten auf die Kursfahrten nach Dänemark und Italien zurück und bedankten sich bei ihren Eltern, Lehrern und den beiden Stufenleitern für ihr Engagement. In Anspielung auf das Stufenmotto, das die Kürzel und das gemeinsame Unterrichtsfach der beiden Stufenleiter aufgreift (,,Durch ENGelsgleiche TAKtiken 2020 Geschichte geschrieben“), stellten sie heraus, dass jeder Einzelne Geschichte geschrieben habe.

Schülerband sorgt für Musik

Die Beratungslehrer Birgit Engel und Dennis Take verabschiedeten sich von ihren Schützlingen mit einer Slideshow, in der sie die Ereignisse der Oberstufenzeit Revue passieren ließen.

Mit Blick auf das gewählte Abiturmotto stellte Schulleiterin Marina Butschkat-Nienaber abschließend fest, dass der diesjährige Jahrgang ,,mit seinem Corona-Abitur nun tatsächlich in die Geschichte“ eingehe. Sie beleuchtete berühmte Persönlichkeiten wie Goethe und die Humboldt-Brüder, die durch ihre Weltoffenheit und ihren Wissensdurst Geschichte geschrieben hätten, und ermunterte die Abiturienten, diesen Eigenschaften zu folgen: ,,Erweitern Sie die eigene Denkungsart, indem Sie lesen, studieren, diskutieren. Treten Sie in Kontakt mit anderen Menschen, tauschen Sie sich mit anderen über Ansichten und Meinungen aus.“

Für das musikalische Rahmenprogramm sorgten Maren Bussmann (EF) und Musiklehrer Ralf Weber sowie die Schülerband der Q2, die mit folkloristischen und poppigen Tönen durch das Programm führten. Sprachrhythmische Töne wählte die Abiturientin Emily Perks mit einem selbst geschrieben Poetry Slam, in dem sie ihre Mitschüler dazu ermutigte, ,,Großes ins Visier zu nehmen“ und ,,die Welt zu entdecken“.

Viele Schüler erhalten Auszeichnungen

Besonders geehrt wurden die Jahrgangsbesten Vincent Küll mit einem Notendurchschnitt von 1,0 und Julia Zipprick mit einem Durchschnitt von 1,1 für ihre bemerkenswerten schulischen Leistungen. Weitere Preise für besonders hervorragende Leistungen in den Fächern Mathematik und Physik erhielten Florian Stallmann (Mathematik), Vincent Küll (Mathematik) und Chris Richter (Physik). Geschichte schrieben in ihrem Jahrgang auch Hannah Abelt und Jana Schäpsmeier, die im Februar 2019 an der Gesamtschule Hüllhorst eine DKMS-Typisierungsaktion organisiert hatten, bei der 205 neue Stammzellenspender gewonnen werden konnten.

Außergewöhnliches Engagement im sozialen Bereich zeigte ebenso Eileen Hannibal durch ihre Hilfsbereitschaft, ihren unermüdlichen Einsatz für ihre Mitschüler und ihre maßgebliche Beteiligung an der Organisation der Gedenkfeier zum 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau im Januar dieses Jahres an der Gesamtschule Hüllhorst. Alle drei Schülerinnen erhielten als Anerkennung ihrer Leistungen einen Social Award, der von Kimberly Löcker und Jennifer Lenz übergeben wurde. Zusätzlich durften sie sich über ein Preisgeld in Höhe von 100 Euro freuen.