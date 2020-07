„Bei der Öffnung geht es aktuell nicht darum, so schnell wie möglich zu dem Zustand vor der Corona-Krise zurückzukehren und alles zu öffnen“, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Unter dem Motto „Weniger ist mehr“ sollten die Ferien dazu genutzt werden, langsam und in verantwortungsbewussten Schritten auszuprobieren, wie ein unbeschwerter Besuch im Jugendcafé ermöglicht werden könne.

Die ausnahmsweise Öffnung in den Sommerferien sei eine Konsequenz der coronabedingten Einschränkungen in der Jugendarbeit. „Viele beliebte und gern angenommene Angebote konnten und können nicht stattfinden. In dem Wissen, dass Kindern und Jugendlichen der Kontakt zu Gleichaltrigen fehlt, wird die Jugendförderung der Gemeinde Hüllhorst (Ansprechpartnerin ist Franziska Homann) in den kommenden Wochen jeweils donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr ein Sommerferienangebot anbieten“, so die Verwaltung.

Maximal fünf Besucher gleichzeitig

In den Räumen des Jugendcafés dürfen sich maximal fünf Besucher gleichzeitig aufhalten. Aufgrund dieser Personenbeschränkung könne es zu Wartezeiten kommen. Eine Anmeldung ist jedoch nicht nötig. Die Besucher müssen auch keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, können dies aber freiwillig tun. Während der Besuchszeit im Jugendcafé Ilex muss der Mindestabstand von 1,5 Metern dauerhaft eingehalten werden. Wer Krankheitssymptome aufweist oder in den vergangenen zwei Wochen Kontakt zu einer mit Corona infizierten Person hatte, darf das Jugendcafé Ilex nicht besuchen.

Weitere Infos zu den Hygienemaßnahmen und zum Jugendcafé Ilex allgemein finden sich auf der Homepage: jugendcafe-ilex.de.