Kleintransporter prallt gegen Haus

Unfall in Hüllhorst: Fahrer verliert wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle

Hüllhorst (WB). In Höhe der Hüllhorster Kirche ist auf der Alten Straße am Montagabend ein Kleintransporter gegen eine Hauswand geprallt. Der Fahrer, ein 32-jähriger Hüllhorster, hatte offenbar aufgrund eines medizinischen Notfalls in dem Kurvenbereich kurz vor der Hauptstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war nach links von der Fahrbahn abgekommen.