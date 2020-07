Wortmann trotzt der Krise

Hüllhorst (WB). Die Wortmann-Gruppe konnte trotz der Corona-Krise auch im ersten Halbjahr 2020 ihren Kurs des profitablen Wachstums im In- und Ausland fortsetzen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Die Unternehmensführung erwartet voraussichtlich einen Umsatz von deutlich mehr als 1,5 Milliarden Euro am Ende des Jahres. Innerhalb der ersten zwei Quartale wurde ein Gruppenumsatz von über 800 Millionen Euro erzielt. Die Wortmann-Gruppe ist an mehr als 25 Unternehmen beteiligt.

Von Westfalen-Blatt