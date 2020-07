SPD-Wahlkampfauftakt mit weniger kleinen Plakaten

Hüllhorst (WB). Nachdem die Hüllhorster SPD ihre Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September festgelegt hat, haben die Sozialdemokraten kürzlich damit begonnen, in allen Hüllhorster Ortsteilen großflächige Wahlplakate aufzustellen. Auf den an Bauzäunen festgemachten Plakaten präsentieren sich neben Bernd Rührup als Bürgermeisterkandidat alle 16 Ratskandidaten. Zudem wird in den kommenden Wochen an Laternen plakatiert, in eingeschränktem Maß, kündigen die Sozialdemokraten an.

Von Westfalen-Blatt