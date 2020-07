Kirche ohne Namen

Vor vielen Jahren warf Laabs in einer Presbyteriumssitzung ein, dass ein Name für die Kirche doch ganz schön sei. „Da hieß es aber ‚Och nee, brauchen wir nicht‘.“ Offiziell heißt das im neogotischen Stil gehaltene Gotteshaus „Kirche zu Schnathorst“. „Das klingt irgendwie altbacken“, sagt Pfarrer Bernhard Laabs. Einen Favoriten unter den zahlreichen Titeln, die einer Kirche gegeben werden können, hat er nicht. „Da bin ich ganz flexibel.“

Einen Blick in andere Gemeinden des Kirchenkreises Lübbecke geworfen, findet man nicht nur Dopplungen wie die St.-Andreas-Kirche – in Hüllhorst, Lübbecke und Alswede wurden die Gebäude in katholischer Tradition nach dem heiligen Andreas, einem Apostel Jesu benannt –, sondern auch weitere Kirchen ohne spezifischen Titel. So heißt das Gotteshaus in Levern Stiftskirche und jenes in Wehdem Wehdemer Kirche. Auch der neuromanische Bau in Bad Holzhausen trägt die schlichte Bezeichnung Evangelische Kirche in Bad Holzhausen. Oftmals werden gerade evangelische Kirchen auch Christuskirche genannt, wie etwa in Oberbauerschaft und Isenstedt, und sind somit dem Sohn Gottes geweiht. „Die Namen von Kirchen können, müssen aber nicht an Heilige erinnern“, sagt Pfarrer Bernhard Laabs und führt exemplarisch Titel wie Martin-Luther-Kirche oder auch Melanchthon-Kirche an.

Nettelstedt

Erst 2016 erhielt das Gotteshaus in Nettelstedt seinen Namen, angelehnt an den Verkündigungsengel Gabriel, eine Skulptur aus Kupfer, der nach dem Umbau von Kirche und Gemeindehaus nun auf den Eingang des Gemeindezentrums weist. „Dass die Kirche keinen Namen hatte, war mir schon immer ein Stachel im Fleisch“, sagt Pfarrerin Britta Mailänder. Bis es allerdings soweit war, dass die junge Kirche in Nettelstedt (1960 erbaut) offiziell Gabriel-Kirche hieß, dauerte es sieben Monate.

Das Landeskirchenamt in Bielefeld hatte, unerwartet für die Nettelstedter, Einwände. „Es gab ein kunsthistorisches Gutachten“, erzählt Pfarrerin Mailänder. Tenor: Die Erscheinung der Engel-Figur lasse nicht unbedingt einen Gabriel erkennen. Die Theologin räumt ein, dass die Skulptur gegen die landläufige Vorstellung nicht typisch engelsgleich aussehe, auf den Betrachter nicht liebreizend oder puttig wirke, nichtsdestotrotz aber prägend für das Gebäude sei. „Wir hatten also eine andere Sichtweise als das Landeskirchenamt, das den Namen genehmigen musste“, sagt die Pfarrerin mit einem Lächeln.

Die Anerkennung des Engels und des Namens Gabriel war offenkundig und eindeutig – und das nicht nur auf Seiten des Presbyteriums. „Wir haben im Gemeindebrief eine offene Umfrage unter den Gemeindemitgliedern gemacht“, sagt Mailänder. Das Ergebnis: Gabriel soll das Gebäude gewidmet sein. Besonders ins Zeug legte sich dann der damalige Kirchmeister Wilfried Röwekamp. „Wir lassen nicht locker in Nettelstedt“, betont er, als er sich an das recht langwierige Prozedere erinnert.

Mit drei Juristen auseinandergesetzt

Nach dem Antrag folgte zunächst ein Schriftverkehr. „Als Knackpunkt erwies sich vor allem, dass unser Engel fliegt und nicht, wie es in der Bibel steht, seitlich zu Maria kommt“, so Röwekamp. Mit drei Juristen hätten sie sich auseinandergesetzt. Einer von ihnen reiste von Bielefeld nach Nettelstedt, um sich die Gegebenheiten vor Ort und natürlich den Engel anzuschauen. Schließlich wurden die Nettelstedter und nicht zuletzt Wilfried Röwekamp für ihren langen Atem mit der schriftlichen Genehmigung belohnt. Alle feierten die Namensgebung mit einem Gottesdienst voller Engeltexte und Engellieder.