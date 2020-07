Dazu erklärt Benjamin Rauer, Bürgermeisterkandidat der Grünen, zum Start der Aktion: „Wir begrüßen die Volksinitiative für den Erhalt der Artenvielfalt in NRW. Artenschutz fängt bei uns vor der Haustür an. Wir müssen jetzt aktiv werden.“ Die Grünen sprechen sich „gegen das Zubetonieren unserer Natur“ aus. In ganz NRW müsse der Kampf gegen das Artensterben ganz oben auf die politische Tagesordnung kommen, so Benjamin Rauer weiter. Jede Unterschrift zähle und sei ein deutliches Signal dafür, das Artensterben zu bekämpfen.

Auch Jürgen Friese, Spitzenkandidat der Hüllhorster Grünen bei der Kommunalwahl, erklärt: „Wir zeigen bei der Volksinitiative Artenvielfalt vollen Einsatz, denn der Kampf gegen das Artensterben ist noch nicht verloren.“ Die grüne Ratsfraktion habe schon im Mai vergangenen Jahres einen Antrag zum Thema Wegerandstreifen gestellt. Dort könnten sich Insekten verstecken und vermehren.

Unterschriftenlisten an Info-Ständen

Um noch mehr Verbündete im Kampf gegen das Artensterben zu gewinnen, wollen die Hüllhorster Grünen im Wahlkampf Unterschriften an den Info-Ständen sammeln. Dort sollen die Bürgerinnen und Bürger auch über das Thema Artenvielfalt informiert werden. Infos zu den Regeln der Volksinitiative, Unterschriftenlisten zum Herunterladen und Ausdrucken sowie weitere Hintergründe zur Artenvielfalt gibt es online unter www.artenvielfalt-nrw.de.