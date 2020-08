Somit sei die Zulassung einstimmig beschlossen worden. Enthaltungen hat es nach Angaben von Elmar Vielstich nicht gegeben. Wie berichtet, treten in der Gemeinde sechs Parteien zur Kommunalwahl im September an. Auch die AfD kandidiert in allen 16 Wahlbezirken – nachdem die Partei noch drei weitere Wahlvorschläge für die Wahlbezirke 001 (Oberbauerschaft-West), 002 (Oberbauerschaft-Mitte) und 010 (Holsen) fristgerecht nachgereicht hatte.

„Wir prüfen unabhängig vom Ansehen der Partei und können jetzt damit beginnen, die Unterlagen für die Wahl zu drucken“, so Vielstich. Der Wahlausschuss hat Vorschläge zurückzuweisen, wenn sie unter anderem verspätet eingereicht sind oder den Anforderungen an die Gemeindeordnung, das Kommunalwahlgesetz und die Kommunalwahlordnung nicht entsprechen.