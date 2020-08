Ungewöhnlicher Gottesdienst

Hüllhorst (WB/ko). „Alles ist durcheinander gebracht.“ Als Diakon Ewald Kröger am Samstagabend zu Beginn des plattdeutschen Gottesdienstes auf der Kahlen Wart in Oberbauerschaft diese Worte in Mundart spricht, haben die 70 Besucher das Gefühl, als wenn es gefühlt nie anders war. Eine fast vergessene Sprache und eine Ausnahmesituation, die seit einem halben Jahr das öffentliche Leben einschränken, besannen die Gäste darauf, was wirklich wichtig im Leben ist.

Von Westfalen-Blatt